Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! HSK, Yargıtay'a gizli oylama yoluyla 6 yeni üye seçti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'da boş bulunan 6 (altı) üyelik kadrosuna Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25 Temmuz tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla seçilen isimleri Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İSİMLERİ TEK TEK PAYLAŞTI

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Ankara Hakimi, Adalet eski Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ankara Hakimi, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Hakan Türkön, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı, İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanı Okan Albayrak, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Yargıtay Üyeliğine seçilmişlerdir.

Yeni Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diler, seçimin yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.