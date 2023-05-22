Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 10 bin kişiyle yapılan anketten çıkan sonuç

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz , "Adalet Partisi maçın ilk yarısında görevini yaptı. Demokrasinin devam etmesi için genel idare kurulumuzu topladık. Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı. Biz çalışmasaydık Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilirdi. Maçın ikinci yarısını birlik beraberlik içerisinde geçireceğiz" dedi.

Millet İttifakı 'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu , 14 Mayıs 'ta yapılan seçimin ardından dağılan ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'ni ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından seçimde Ata İttifakı'nın adayı olan ve yüzde 5.17'lik bir oy oranına ulaşan Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği belirsizliğini koruyor.

OĞAN CUMA GÜNÜ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Oğan'ın "ittifak" kararını bugün saat 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla duyurması beklenirken, ittifakta bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, cuma günü partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Cuma günü ise Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

ÖZ İTTİFAKIN DAĞILDIĞINI DUYURMUŞTU

Ata İttifakı'nda olan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz de Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Öz daha sonra ittifakın dağıldığını duyurmuştu.