Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Mazbatasını Aldı

Adana'da yeniden seçilen ve mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İlk yapacağımız iş otogar konusunu meclisten geçirip başlamak" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, beraberindekilerle birlikte Adana Adliyesi'nde düzenlenen törenle ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Karalar, mazbatasını aldıktan sonra büyükşehir belediyesi taş bina balkonuna çıkarak Adanalılara seslendi.
Karalar, AK Parti'li kesimden de ciddi oy aldığını ifade ederek, oy veren tüm siyasi parti mensuplarına teşekkür etti.
"Herkese teşekkür ediyorum"
Karalar, Adana'da 10 belediyenin CHP yönetimine geçtiğini belirterek, "Tarih yazmaya devam edeceğiz. Ben size söz vermiştim. Seyhan Belediye Başkanı olduğumda Çukurova CHP'nin kalesi gibiydi artık Seyhan da CHP'nin kalesi. Farkla kazandık. Herkese teşekkür ediyorum. Biz geldiğimiz yerde farkımızı, adaletimizi gösteriyoruz. Belediyecilik nasıl yapılır herkese gösteriyoruz. Biz de seçimlerde yeniden kazanıyoruz. Şimdi ilk kez ikinci kez üst üste seçimi kazanan partiyiz burada. Herkes Yüreğir'den endişe ediyordu. Bize oy vermeyen Romenlerle, bize oy vermeyen Urfalı, Mardinli Araplarla, bize kısmen oy veren Balkanlılarla ciddi altyapı çalışmaları yaptık. Orada yaptığımız çalışmalarla Yüreğir de bizim oldu. İddialı gördüğüm hedeflediğim 6 ilçe vardı. Tufanbeyli, Aladağ, Pozantı, Karataş biri de Yumurtalık, buralar kesin alacağımız belediyelerdi, merkezde de Yüreğir'di. Sarıçam ve Kozan'ı elimizden kaçırdık ama bu yeni belediye başkanları kardeşlerimle uyumlu çalışarak sosyal belediyeciliği göstererek geri kalan 6 belediyeyi de sonra inşallah alacağız" diye konuştu.
"İlk yapacağımız iş otogar konusunu meclisten geçirip başlamak"
Adana'ya yeni bir otogarı neden yapamadıkları konusuna değinen Karalar, şöyle devam etti:
"Ben anlattım sizlere otogarı neden yapamadığımızı. 2-2,5 yıldır 'mecliste de çoğunluğu bize vermemiz lazım' diye bütün Adana'ya anlattık. Bütün Türkiye'de de Adana'da da artık meclis çoğunluğunu da verdiniz. Onun için de bütün Adana'ya teşekkürler. Dolayısıyla bir sıkıntı kalmadı. Şimdi kent meydanındaki problemi hemen çözeceğiz. İlk yapacağımız iş otogar konusunu meclisten geçirip başlamak." - ADANA
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