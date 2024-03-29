Adana\'da 31 Mart\'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde 1 milyon 629 bin 959 seçmen oy kullanacak

Politika

Adana'da 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde 5 bin 164 sandıkta 1 milyon 629 bin 959 seçmen oy kullanacak.

İl Seçim Kurulu'nda alınan bilgiye göre, Adana'nın ilçelerinde sırasıyla Seyhan bin 565 sandıkta 562 bin 326, Çukurova 790 sandıkta 287 bin 869, Yüreğir 784 sandıkta 273 bin 305, Sarıçam 424 sandıkta 147 bin 569 ve Karaisalı 84 sandıkta 17 bin 312, Ceyhan 385 sandıkta 113 bin 347, Kozan 339 sandıkta 99 bin 88, Pozantı 58 sandıkta 16 bin 190, Aladağ 57 sandıkta 13 bin 331, Karataş 75 sandıkta 17 bin 913, Yumurtalık 54 sandıkta 14 bin 771, İmamoğlu 72 sandıkta 20 bin 566, Feke 66 sandıkta 14 bin 49, Saimbeyli 48 sandıkta 11 bin 64 ve Tufanbeyli'de 61 sandıkta 12 bin 256 seçmen oy kullanacak. Kent genelinde 31 Mart'ta toplam 5 bin 164 sandıkta 1 milyon 629 bin 959 seçmen oy kullanacak. - ADANA