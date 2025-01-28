Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku - Son Dakika
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Politika

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

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Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'ne, 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. İcra memurları, Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el koydu.

28.01.2025 20:13  Güncelleme: 20:45
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Adana'nın Seyhan Belediye Başkanlığı'na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

CHP'Lİ SEYHAN BELEDİYESİ'NE HACİZ GELDİ

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin'in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı'na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin'in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

BAŞKAN TEKİN: ÖNCEKİ DÖNEMİN BORÇ YÜKÜNÜN BİR SONUCU

Tekin konu hakkında basınaçıklaması yaptı. Başkan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Seyhanlılar, Bugün basına yansıyan ve belediyemiz aleyhine başlatılan haciz işlemi, maalesef önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

"YÜKSEK BORÇLARLA DEVREDİLMİŞ BİR BELEDİYE İLE KARŞILAŞTIK"

Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediye ile karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileri ile çekilen banka kredilerine rağmen, bu kredilerle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı. Bu tabloya, 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile %140 oranında artırılan personel maaşları, aynı oranda yükselen vergi ve SGK borçları da eklenmiştir.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

"BÜTÇEDEN GELEN PAYLARIMIZIN YÜZDE 40'I KESİLDİ"

Önceki dönemde bozulan mali disiplin, belediyemizin ekonomik olarak daha da zor bir sürece girmesine neden olmuştur. Üstelik merkezi hükümet tarafından bütçeden gelen paylarımızın %40'ının kaynakta kesilmesi, mevcut durumumuzu daha da ağırlaştırmıştır. Bu zorlu tabloya rağmen, Seyhanlı hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm olanaklarımızı zorlayarak hizmet üretmeye devam ettik.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

Piyasa borçlarına rağmen halkımızın en temel ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Seyhan'da iş yapan iş insanlarımızın katkılarıyla Kent Lokantaları açarak dar gelirli yurttaşlarımız için uygun fiyatlı, kaliteli yemekler sunmayı başardık. Parklarımızın bakımı için yüksek bütçeli ihaleler yapmaktansa, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlarımızın çalışmasını sağlayarak hem istihdam yarattık hem de mali tasarruf sağladık.

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

"ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARIMIZI ÖDEMEK VE MALİ DİSİPLİNİ YENİDEN SAĞLAMAK"

Tüm bu çabalarımıza rağmen, geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur. Ancak bu durum karşısında, Seyhan Belediyesi olarak güçlü bir irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde borçlarımızı ödemek ve mali disiplini yeniden sağlamak olacaktır. Seyhanlı hemşehrilerimizin bu süreçteki sabrı ve desteği en büyük gücümüzdür. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize olan inancımız tamdır. Belediyemiz, halkımızın refahı için gereken her adımı atmaya devam edecektir."

Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku
Adana\'da Seyhan Belediyesi\'ne haciz şoku
Kaynak: DHA

Seyhan Belediyesi, Oya Tekin, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Seyhan, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • monşer null:
    CHP hüsran yarattı 84 143 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    İşte cahiler CHP CHP diyor ya işte CHP nin hali budur yani başa geldi yi an en iyi hali bu hal olacak ne bekliyosunuz saniyolarki domatesi biberi beleşe yiyecekler siz pahali da olsa bulduğunuza şükredin bu zihniyet gelse paranız olduğu halde alamayacak hale gelirsiniz gerçi CHP lilere müstuhaktir bir yandan da beter olsunlar 99 63 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Şimdi anlaşıldı neden aggressiv havladıkları, sümülklü böcek yavaş, kahveçioğlu acilen toplantı öle mi, oh olsun. 39 25 Yanıtla
  • Apple User:
    belediye önceden de CHP deydi 39 11 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Boşuna masraf, şov… Aldigin maldan fazlasını Yediemine öder onu zengin edersin artık.. hiç kafa çalışmıyor 17 31 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Önemli olan CHP nin gerçek yüzünün ortaya çıkması. Kimse malzeme peşinde değil. Kendi belediyesini yönetemeyen milleti nasıl yönetecek 11 4
  • Kenan Sırmalı:
    Bu nasıl bir iştir yahu, borcu yapan kendileri, nasıl yaptıklarıda belli değildir , Şimdide bı borçlar için belediyeye haciz , yazıklar olsun, bu yapılanları Seyhan halkı haketmiyo ve seçimlerde gerekli dersi mutlaka verecektir 33 6 Yanıtla
  • cemal köse:
    Bu ne biçim iş. Borcu yapan belediye başkanı görevi bırakırken o başkanın partisi borçlarını da ödemeli. 24 0 Yanıtla
  • TC Tabak:
    devletin malını çöp olarak gören zihniyeti kınıyorum. O elinde maket bıçağı ile halıyı kesen adam vicdani olarak ne derece memnun. O halıyı oraya yerleştirenler böyle keserek mi getirmişler, yazık benim hakkım burada bu olayı gerçekleştiren her kim varsa zerre miktarım dahi onların üzerinde vebal olsun, hakkım haram olsun. Belediyeyi bu hale düşüren insanları da Rabbim ele avuca düşürsün. 16 1 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    TC Tabak, bu şihape senin 15 sene önçeki bildiğin çhp değil. Çok dağınık ve güvenerek atkanı bunlara yaslayamasın. Tiplerine bak anlatsın. Haçize emreden kravatlı takım elbiseli, ellerindeki telefonlara, özellikle kapıdaki arablara bak sen. Her biri sade bir çay parası verse 12 aylık taksit, bilemedin belkide borç bitmiş olur. Keşke içetde yangın Tüpü olmuş olsaydı, fiatı 2 katına çıktı ya, en azından belki Haçisçinin çocuklarının ekmek parası çıkardı. 12 2 Yanıtla
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