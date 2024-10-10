Cezasızlık Algısı Üzerine Açıklamalar

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, toplumdaki cezasızlık algısına ilişkin, "Türk Ceza Yasası'ndaki düzenleme noktasında çok fazla problem olmadığı kanaatindeyim, buradaki temel problem uygulamadan kaynaklanıyor." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumda oluşan cezasızlık algısının kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Cezasızlık algısının oluşmasının nedenlerine topyekun bakılmasını isteyen Yıldırım, suçu önlemeden suçun ve suçlunun cezalandırılmasına kadar her alanın titizlikle incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, "Türk Ceza Yasası'ndaki düzenleme noktasında çok fazla problem olmadığı kanaatindeyim, buradaki temel problem uygulamadan kaynaklanıyor. Yargılamanın uzun sürmesi bunlar için bir gerekçe." diye konuştu.

Hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakılmasına yönelik düzenlemenin Ceza Muhakemesi Kanunu'na iyi niyetle getirildiğini ancak uygulanmadan kaynaklanan yanlışlar görülmeye başladığını anlatan Yıldırım, infaz hukukunun karmaşık bir hale geldiğini ve basitleştirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, cezaların artırılmasından ziyade uygulamaların daha keskin olmasının caydırıcılığı artıracağını söyledi.

AK Parti'li Yıldırım, yargılamanın uzamasına yönelik önerilerde bulunurken ise, "Gerek hakimlerimiz gerek soruşturma kapsamında soruşturmaları uzun sürdüren savcılarımızla ilgili yaptırımlara şahit olmuyoruz. Burada da işini yapanla yapmayanı ayırt etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cezasızlık algısının oluşmasında sosyal medyanın da etkili olduğuna işaret eden Yıldırım, görülen bir davaya ilişkin sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin paylaşılabildiğini ifade etti.

Yıldırım, "Şuna karar vermemiz lazım, yargılamayı mahkemeler mi sosyal medya mı yapsın? Eğer sosyal medya yapacaksa mahkemeleri kapatalım. Mahkemeler bu yargılamayı yapacaksa, mahkemelerin yargılama yaptığı döneme ilişkin bu tarz paylaşımlara müsaade edilmemesi gerekir. Bu konuyla alakalı yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.