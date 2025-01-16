Adıyaman'a Spor Yatırımları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adıyaman'a Spor Yatırımları

Adıyaman\'a Spor Yatırımları

Milletvekili İshak Şan, Bakan Bak ile Adıyaman için spor projelerini görüştü, yatırımlar müjdelendi.

16.01.2025 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak'ı makamında ziyaret ederek Adıyaman'a yapılacak spor yatırımlarını değerlendirdi.

Bakan Osman Bak ile bir araya gelen Milletvekili Şan, 15 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum, olimpik yüzme havuzu ve TOKİ konutlarının olduğu bölgelere gençlik merkezlerinin yapılması ile ilgili görüştü.

Yapılan görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Şan, "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile olan görüşmemiz sonucunda Adıyaman'ımıza yapılacak olan yeni yatırımlar ve devam eden projelerin en kısa zamanda tamamlanma noktasında mutabakata vardık. Buna göre Bakanımız'dan 15 bin seyirci kapasiteli şehir stadyumu, İndere Afet Konutları'nın bulunduğu bölgeye 1 adet gençlik merkezi, 1 adet spor salonu ve 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Örenli Afet Konutları'nın bulunduğu bölgeye ise 1 adet gençlik merkezi, 1 adet spor salonu ve 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, Altınşehir Mahallesi Üniversite Caddesi'nde spor salonu, Kahta Salkımbağ (Alüt) Afet Konutlarının bulunduğu bölgeye 1 adet gençlik merkezi, 1 adet 500 seyircili spor salonu, Gölbaşı Afet Konutları'nın bulunduğu bölgeye 1 adet gençlik merkezi, 1 adet sentetik çim yüzeyli halı sahası yapma noktasında Bakanımızdan gerekli destek ve sözü aldık. Tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Bakanımızı projeleri yerinde inceleyebilmeleri için şehrimize davet ettik ve en kısa zamanda şehrimizde ağırlayacağız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Yerel Haberler, Milletvekili, İshak Şan, AK Parti, Politika, Gençlik, A Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Adıyaman'a Spor Yatırımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:31:47. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'a Spor Yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.