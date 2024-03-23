Adıyaman\'da Kalıcı Konutlara Sağlık Tesisleri Yapılacak

Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, kalıcı konutların yapıldığı bölgelere 1. kademe sağlık hizmetlerinin verilmesi için sağlık tesislerinin yapılacağını açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, il merkezi ve ilçelerde kalıcı deprem konutların yapıldığı bölgeler için 2024 bütçesi kapsamına aldırılan 1. kademe sağlık hizmetleri ile ilgili yaptığı basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Şan açıklamasında, "6 Şubat 2023 tarihli depremler ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. TOKİ ve Emlak Konut tarafından il merkez ve ilçelerinde yeni bölgelere kalıcı konut yapımına başlanıldı. Bu bölgelerde yapılan konutların ilk teslimatlarının 2024'ün 1. çeyreğinde ve tamamının 2024 yılı içinde yapılması planlanıyor. Bu bölgeler imara yeni açıldığından buralarda sağlık tesisi bulunmuyor. Bu eksikliğin hiçbir vatandaşımızın hayatını negatif yönde etkilememesi için bu konuda üzerimize düşeni yapmak için kolları sıvadık. Bu minvalde tamamı 2024 bütçesi içerisinde olmakla beraber, şehrimizin birçok noktasında birinci basamak sağlık kurumlarını hizmete koymaya başlayacağız. Başta Örenli ve İndere Kalıcı Deprem Konutları bölgesi olmak üzere bütün kalıcı deprem konutu olan bölgelerimiz sağlık hizmeti alımı noktasında büyük bir rahatlama yaşayacak. Şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun, hep dediğimiz gibi bu şehri birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. - ADIYAMAN