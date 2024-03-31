Adıyaman\'da Oy Kullanma İşlemi Başlıyor

Adıyaman'da saat 07.00'da başlayacak olan oy kullanma işlemi öncesinde görevliler pusulaları hazırladı, oy kullanma işleminin başlamasını bekliyor.
Adıyaman'ın da içinde olduğu 10 ilde saat 07.00'da başlayacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Seçmen listeleri kapılara asıldı, pusulalar kontrol edildi. Adıyaman'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediyesi, 8 ilçe ve 14 beldenin belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. Ayrıca, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için seçmen sandık başına gidiyor. Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen bin 582 sadıkta oy kullanacak. Kent merkezinde okulların dışında 2 konteyner kent ve 1 prefabrik kentte oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Seçim güvenliğini sağlamak için 2 bin 442'si jandarma, bin 254'ü polis olmak üzere toplam 3 bin 696 kişi görev alıyor. - ADIYAMAN
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Adıyaman'da saat 07.00'da başlayacak olan oy kullanma işlemi öncesinde görevliler pusulaları hazırladı, oy kullanma işleminin başlamasını bekliyor. Seçmen listeleri kapılara asıldı, pusulalar kontrol edildi. Adıyaman'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediyesi, 8 ilçe ve 14 beldenin belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. Ayrıca, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için seçmen sandık başına gidiyor. Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen bin 582 sadıkta oy kullanacak. Kent merkezinde okulların dışında 2 konteyner kent ve 1 prefabrik kentte oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Seçim güvenliğini sağlamak için 2 bin 442'si jandarma, bin 254'ü polis olmak üzere toplam 3 bin 696 kişi görev alıyor.
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde MHP Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin'in aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, aracın camına saçmalar isabet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de işlek caddede araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı. Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilerine yedinci günde de devam etti. Binlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etti ve İsrail Büyükelçiliği'nin kapatılması taleplerini yineledi. Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine izin vermeyeceğini duyurmuştu. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket nedeniyle uluslararası çevreler, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.
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