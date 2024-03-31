Adıyaman\'da Oy Kullanma İşlemi Başlıyor

Politika

Adıyaman'da saat 07.00'da başlayacak olan oy kullanma işlemi öncesinde görevliler pusulaları hazırladı, oy kullanma işleminin başlamasını bekliyor.

Adıyaman'ın da içinde olduğu 10 ilde saat 07.00'da başlayacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Seçmen listeleri kapılara asıldı, pusulalar kontrol edildi. Adıyaman'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediyesi, 8 ilçe ve 14 beldenin belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. Ayrıca, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için seçmen sandık başına gidiyor. Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen bin 582 sadıkta oy kullanacak. Kent merkezinde okulların dışında 2 konteyner kent ve 1 prefabrik kentte oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Seçim güvenliğini sağlamak için 2 bin 442'si jandarma, bin 254'ü polis olmak üzere toplam 3 bin 696 kişi görev alıyor. - ADIYAMAN