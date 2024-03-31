Gaziantep\'te oy verme işlemi sonlandı, sayım başladı

Sandıklar açıldı, oy sayımı devam ediyor

Elazığ'da oy kullanma işlemleri sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Toplamda 21 adayın yarıştığı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Oy sayım işlemi devam ediyor.