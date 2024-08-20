Adıyaman\'ın Kahta ilçe Belediyesi Motosikletli Zabıta Ekibi Kurdu

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, zabıta müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki olaylara hızlı şekilde müdahale edebilmesi amacıyla motosikletli zabıta ekibi kurdu.

Vatandaşın huzuru, sağlığı ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan Kahta Belediyesi, zabıta teşkilatının çalışmalarını hızlandıracak bir yeniliğe imza attı. Zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla motosikletli zabıta ekibi kuruldu. Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip motorize zabıtalar çalışmalarına başladı.

Kahta Belediyesi zabıtasının, motosikletli zabıta ekibi ile vatandaşa daha yakın hale geldiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Motosikletli zabıta ekibi ile hem zabıta hizmetlerimizi hızlandıracağız hem de vatandaşlarımızın seyyar satıcılar, dilenciler, rahatsız edici davranışlarda bulunan şahıslar, işgal ve çevreyi kirletmelere yönelik şikayetlerine de hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN