Adıyaman Kahta\'da kadına şiddet ve çocuk koruma toplantısı yapıldı

Adıyaman Kahta'da kadına şiddet ve çocuk koruma toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve İlçe Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında yapıldı. Toplantıda şiddetin önlenmesi, tedbir faaliyetleri, çocukların korunması ve kurumlar arası iş birliği görüşüldü.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve İlçe Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay, Kahta Belediye Başkanvekili Enver Dinçer ve kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, alınan tedbir kararları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, çocukların korunması ve çocuklara yönelik risklerin değerlendirilmesi konuları ele alındı.
Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunması konusunda yürütülen faaliyetler görüşüldü.
Kaynak: İHA
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