Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Koçali Barajı ile ilgili çalışmaları anlattı - Son Dakika
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Politika

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Koçali Barajı ile ilgili çalışmaları anlattı

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Koçali Barajı ile ilgili çalışmaları anlattı

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Koçali Barajı'nın ülke ve Adıyaman ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Baraj inşaatının devam ettiğini ve heyelanlar nedeniyle bazı önlemler alındığını söyleyen Kurt, depremler sonrasında yapılan güncellemelerin ardından inşaat çalışmalarına devam edileceğini ifade etti. Ayrıca, sulama ve arazi toplulaştırma çalışmalarının da devam ettiğini ve içme suyu tesislerinin önümüzdeki dönemde ihale edileceğini açıkladı.

24.04.2024 14:24
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Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, Koçali Barajı ile ilgili gelinen aşama ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman'da tarımsal üretimde büyük bir önemi olan Koçali Barajı'nın hem ülke ekonomisine hem de Adıyaman ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Milletvekili Kurt, "Koçali Baraj inşaatına 21.11.2014 tarihinde başlanmıştır. Gövde sıyırma kazıları, dolusavak, derivasyon tüneli, batardo, ulaşım yolu, Bulam Tüneli ve gövde kaya dolgu imalatlarına başlanmıştır. İşin devam sırasında baraj sol sahilinde muhtelif noktalarda heyelanlar meydana gelmiştir. Sonrasında iyileştirme önlemlerinin alınması ve heyelandan etkilenen yapıların yer değişikliğinin yanı sıra derivasyon tünelinin uzatılması gibi önlemler hakkında DSİ 20.Bölge Müdürlüğü ve ilgili Daire Başkanlıklarınca çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında USGS tarafından yapılan hesaplamalara göre yaklaşık olarak 0,48 g ivme değerine maruz kaldığı görülmektedir. Bölgenin depremsellik durumunun değişmesinden kaynaklı mevcut Koçali Barajı Sismik Tehlike Analiz Raporu güncellenmekte olup güncel sismik parametreler kullanılarak yapılara ait stabilite hesapları yenilenmektedir. Oluşan depremler sonrasında bahse konu çalışmalara ivedilikle başlanılmış olup sonuçlanması akabinde inşaat çalışmalarına devam edilecektir. Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli işinde yüzde 68 fiziksel gerçekleşme sağlanmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması işinde ise yüzde 17 fiziksel gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalara devam edilmektedir. Aynı iş muhtevasında devam eden çalışmalar kapsamında 21 köyde toplam 25 bin 14 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yapılacaktır. 2014 yılında 4 bin 568 hektar alanın tescil edilerek arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Adıyaman Koçali İçme Suyu Tesisleri işinin projeleri tamamlanmış olup önümüzdeki dönemde ihale edilmesi planlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Koçali Barajı ile ilgili çalışmaları anlattı - Son Dakika

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