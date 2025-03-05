Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı - Son Dakika
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Politika

Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozet takıldığı sırada Genel Başkan Özgür Özel'in, "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerine yanıt verdi. Yavaş, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Transferinden haberim olmadı. Genel Başkan'ımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." dedi.

05.03.2025 21:03
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Ankara Milletvekili Adnan Beker'in transferi CHP'yi karıştırdı. Parti içinden çok sayıda itiraz sesi yükselirken, bir gazetecinin "Bu kez CHP'ye ya da İmamoğlu'na oy verecek misiniz?" sorusuna Beker'in yanıtsız bırakması tartışmaları iyice alevlendirdi.

YAVAŞ'TAN ÖZEL'İ ZORA SOKACAK AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da Adnan Beker'in CHP'ye katılımıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beker'e rozet takarken söylediği, "Mansur Başkan'ın emaneti" sözleri sorulan Yavaş, süreçte dahlinin olmadığını belirtti.

"ADNAN BEKER'İN TRANSFERİNİ GAZETELERDEN OKUDUM"

Yavaş, şunları söyledi: "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanı'ydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası. Genel Başkan'ımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir."

Adnan Beker transferi CHP\'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel\'i açıkça yalanladı

Milletvekili, Mansur Yavaş, Adnan Beker, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ankara21:
    komedi lan bunlar 117 12 Yanıtla
  • 78908900:
    Birbirinden haberdar olamayanlar ülke yönetecek ,ARAMIZDA KALSIN KAZANIYORUZ. 105 18 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    yiyin birbirinizi. dunyada neler oliyor bunlara tin. MAKAM KOLTUKTAN BASKA BIRSEY DEGIL! 87 11 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    birde bunlara körü körüne inanan insanlar var 77 9 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Körü körüne değil bak adam genel başkanına karşı çıkıyor akp de olsa kovulmamak için padişahım çok yaşa genel başkan ne derse doğru o der susardı o yüzden bu adamı seviyorum kimseye itaat etmiyor 0 0
  • Osman A:
    Özgür efendi her zaman ki gibi kendi çalıp kendi oynuyor.Kendi partisindekiler bile bunu kaile almıyor.Komedide Zelensiki ile yarışır bu Özgür efendi. 71 2 Yanıtla
  • blackstyle man:
    Bu adamlara ülkeyi emanet edersek 3 gün sonra kimin bu emaneti teslim alacağı bile belli değil. 45 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Imamoğluma veya özge özel kızıma veya bay Kemal'e sorun bakalım, Vatanımız veya Vatandaşlarımısı veya Iktidarlarımısı kötülemekten başka ne işe yaradınız. Neden size oy verelim ? 43 1 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Çünkü iktidar kötü kotulemiyor gerçekleri soyluyorlar 0 0
  • mustafa aykanat:
    La nolacak sizin bu haliniz(: her taraftan dökülüyorlar 33 2 Yanıtla
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