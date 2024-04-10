Afganistan'da Bayram Namazı Sıkı Güvenlik Önlemleri Altında Kılındı

Afganistan'da bayram namazı yoğun güvenlik önlemleri altında kılındı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan bayramının ilk günü sıkı güvenlik önemleri altında başladı. Bayram namazını sıkı güvenlik önlemleri altında kılan Afganistanlılar, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.
Namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Haci Noor Samkanai, "Bayram bir şükran günüdür ve bugün Müslümanların birlik ve mutluluk günüdür. Bu günde Müslümanların kin, nefret, düşmanlık ve tüm bunları bir kenara bırakıp Allah'a şükretmesi ve sünneti yerine getirmesi gerekmektedir. Allah tüm Müslümanlara itaat ve ibadet etmeyi nasip etsin. Allah tüm İslam aleminin, özellikle de Afganistan'ın Müslüman halkının bayramını mübarek kılsın" dedi. Önceki bayramların savaşın gölgesinde geçtiğini ifade eden Samkanai, "Bu iki bayram da Allah'ın izniyle Elhamdülillah bu şehirde güven oluştu ve tüm insanlar ibadetlerini sorunsuzca yerine getirdi" diye konuştu.
Bayram günlerinde halkın yaptığı ziyaretlerde hediye götürdüğünü anlatan Mir Afgan Şinwari, özellikle nişanlı çiftlerin ailelerine kıyafet, kuru meyve, yerel tatlı çeşitleri, hurma gibi hediyeler verdiğini söyledi.
Tahir Khaksar da yaptığı açıklamada, "Tüm Afganistan halkının, Afganistan dışına çıkanların, özellikle Türkiye'deki akrabalarımın, İran'daki kardeşlerimin ve yeğenlerimin, batıya, doğuya giden tüm ülkelerdekilerin, Kabil'in kalbindeki tüm Müslüman kardeşlerimin bayramını tebrik ediyor, hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi.
Öte yandan, Afganistan'da Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Ramazan Bayramı öncesi ülke çapında 2 binden fazla mahkumun serbest bırakıldığı, bazı tutukluların cezalarının da indirildiği belirtildi. - KABİL
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Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.
Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.
Ceyhan Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminden sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Aydar, Ceyhan'ı Adana'nın en gelişmiş ilçelerinden biri haline getireceklerini ve kararların oy birliğiyle geçeceğine inandığını belirtti. Meclis üyeleri ve başkanlık divanı seçimleri yapıldı. Başkan Aydar, ilçeye hizmet etmek için heyecanlı olduğunu ve en iyi şekilde görevini yerine getireceğini söyledi.
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