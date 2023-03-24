Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia: Akşener'den genel başkan yardımcılığı istedi, olumsuz yanıt alınca TBMM'de konuştu - Son Dakika
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Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia: Akşener'den genel başkan yardımcılığı istedi, olumsuz yanıt alınca TBMM'de konuştu

24.03.2023 15:47

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun genel başkan yardımcılığı talep ettiği ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bu talebe olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. Yaşanan bu olayın ardından Ağıralioğlu'nun TBMM'deki basın toplantısını düzenlediği ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Kılıçdaroğlu ve HDP'ye yönelik konuşmayı yaptığı iddia edildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa'da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söylemişti.

"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINI DAYATMASINA İTİRAZ EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"AKŞENER, AĞIRALİOĞLU'NU GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI"

TBMM'deki ifadeleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandıran İYİ Partili Ağıralioğlu ile ilgili olarak ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ağıralioğlu'nu geçen pazartesi günü görüşmeye çağırdığı ve "Eleştirilerine katılmıyorum. Adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Kazanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dediği iddia edildi.

"MİLLETVEKİLİ YAPILMASI PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Ağıralioğlu'nun bu tepki üzerine Akşener'den genel başkan yardımcılığı talep ettiği ancak İYİ Parti liderinin bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine Meclis'te basın toplantısı düzenlediği öne sürüldü. Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz'ın iddialarına göre partinin, Kılıçdaroğlu ve HDP'ye yönelik sözleriyle gündem yaratan Ağıralioğlu'nu disipline sevk ve ihraç etmeyi düşünmediği ancak milletvekili yapılmasının da mümkün görünmediği konuşuluyor.

YORUMLAR (7)
  • Uğur Yazıcı: Senin gibi düşünenlerin o partiden ayrılması gerekir.Bakar mısın karalamaya başlamışlar,makam istedi verilmedi o yüzden konuşuyor diyorlar!!!!Hadi ordan ben biliyorum ki Yavuz Ağıralioğlunun derdi makam mevki değil.Hdp ve chp ile koalisyon yapmak istemediği için günah keçisi ilan ediliyor.... Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • bedir arslan: siz ne biçim insansınız 6 lı masaya demedinizi bırakmadınız hala ordasınız Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
  • Kadir Karaçolak: Ne yaparsaniz yapin reis sizi ezecek Cevap Yaz 36 46 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia: Akşener'den genel başkan yardımcılığı istedi, olumsuz yanıt alınca TBMM'de konuştu - Son Dakika


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