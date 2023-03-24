Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia: Akşener'den genel başkan yardımcılığı istedi, olumsuz yanıt alınca TBMM'de konuştu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa'da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söylemişti.

"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINI DAYATMASINA İTİRAZ EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"AKŞENER, AĞIRALİOĞLU'NU GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI"

TBMM'deki ifadeleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandıran İYİ Partili Ağıralioğlu ile ilgili olarak ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ağıralioğlu'nu geçen pazartesi günü görüşmeye çağırdığı ve "Eleştirilerine katılmıyorum. Adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Kazanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dediği iddia edildi.

"MİLLETVEKİLİ YAPILMASI PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Ağıralioğlu'nun bu tepki üzerine Akşener'den genel başkan yardımcılığı talep ettiği ancak İYİ Parti liderinin bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine Meclis'te basın toplantısı düzenlediği öne sürüldü. Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz'ın iddialarına göre partinin, Kılıçdaroğlu ve HDP'ye yönelik sözleriyle gündem yaratan Ağıralioğlu'nu disipline sevk ve ihraç etmeyi düşünmediği ancak milletvekili yapılmasının da mümkün görünmediği konuşuluyor.