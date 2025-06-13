Ağıralioğlu'ndan Coşkulu Açıklama - Son Dakika
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Politika

Ağıralioğlu'ndan Coşkulu Açıklama

Ağıralioğlu\'ndan Coşkulu Açıklama
13.06.2025 01:29
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sorunları çözmek için güçlü bir kadro hazırlıyor.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Memleketimizin ağırlaşan sorunları var; bunları çözecek bir kadro hazırlığındayız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kocaeli il yöneticileriyle İzmit'te bulunan bir halı sahada düzenlenen maçta bir araya geldi. Maçı Ağıralioğlu'nun olduğu takım 6-1 kazanırken gollerin 4'ünü Ağıralioğlu attı. Maç sonrası açıklama yapan Ağıralioğlu, " Türkiye'de teşkilatlanma hızını 7- 8 ayda tamamlayabilmek, 7- 8 ayda bütün partileriyle ister türkü meclislerinde ister spor sahalarında ister siyaset meydanlarında, memleketin yarınlarına coşkuyla koşan bir takımız. Gecenin bu saatinde bu kadar coşkuyla toplanabilen bir hareket, memleketin bütün sorunlarını omuzlama kondisyonu biriktiriyor. Büyük bir coşku var. Arkadaşlarımız, bütün teşkilatlarımız 24 saat çalışacak kadar coşkulular. Bu, bugün sahada gördüğümüz coşkudan da belli. Eylüle, ekime kadar sahadaki bütün varlığımızı, gücümüzü milletimizin duyacağı şekle dönüştüreceğiz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ BİLSİN, EVLATLARI KENDİLERİ İÇİN TOPLANIYOR'

Türkiye'de ivmesinin yukarı yönlü olan tek partinin Anahtar Parti olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Her parti mevzisini korumaya çalışıyor; kimi tutunmaya çalışıyor, kimi kalmaya çalışıyor, kimi parçalanmamaya çalışıyor. Biz, milletle buluşmaya koşuyoruz. Biz, memleketin tamamını sarıp sarmalamaya koşuyoruz. Bugün burada gördüğünüz coşku bunun alametidir. Yukarı yönlü ivmesi olan, partisini değil, milletini, oyunu değil 85 milyonu düşünebilen bir coşku, kondisyon biriktiriyoruz. Hem siyasi hem fiziki hem de fikri kondisyon biriktiriyoruz. Çok iyiyiz. Memleketimizin ağırlaşan sorunları var; bunları çözecek bir kadro hazırlığındayız. Çok iyi olacağına inanıyoruz. Milletimiz bilsin, evlatları kendileri için toplanıyor. Milletimiz bilsin, evlatları yarınlarımız için hazırlanıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ağıralioğlu'ndan Coşkulu Açıklama - Son Dakika

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