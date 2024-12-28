Ağıralioğlu'ndan Halk Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ağıralioğlu'ndan Halk Buluşması

Ağıralioğlu\'ndan Halk Buluşması

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adana'da vatandaşlarla bir araya geldi.

28.12.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adana'da vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Ağıralioğlu, A Parti'nin ülkenin zor zamanında yeniden başlama duygusuyla kurulduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, 85 milyon vatandaşı kendi partisinden bilenlerin partisidir. Bizim partimizin 85 milyon üyesi var. Anahtar Parti, 'Ay yıldızlı al bayrağın altında ben varım' diyen herkesin partisidir." diye konuştu.

Kentteki programları kapsamında Ağıralioğlu, bir otelde basın mensuplarıyla da bir araya geldi.

Kaynak: AA

Yavuz Ağıralioğlu, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağıralioğlu'ndan Halk Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama: Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama: Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk
10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:28:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan Halk Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.