Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Şehit Yakınları ve Gazilere İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

31 Mart seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, ilk ziyaretini şehit yakınları ve gazilere yaptı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, ilk ziyaretini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi'ne yaptı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanlığı'na seçilen Hakan Şehirli ile Karesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Mesut Akbıyık da Akın'a eşlik etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ziyarette şunları söyledi:
"Üç kardeş olarak dedik ki, 'Kuvayi Milliye'nin başşehri Balıkesir'de ilk gitmemiz gereken yer şehit yakınlarımızın, gazilerimizin en değerlilerimizin yanı.' Şimdi verdiğimiz sözlerin kemik gibi arkasında duracağız. Daha önce söz verdiğimiz gibi ulaşılamayan hiçbir aile bırakmayacağız. Bunun için derneğimize bir araç tahsis edeceğiz. Sonrasında bu sayı iki olacak. Bu araçlar emrinizde olacak. Dünyada hiçbir makam ve mevki şehitlikten gazilikten büyük değildir. Hepinizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Gazilerimize, şehitlerimizin yakınlarına sahip çıkacağız. Cumhuriyet bayramlarında gerekli maddi desteği sağlayacağız. Üçümüzün de en büyük arzusu sizin huzurlu olmanız. İlk ziyaretimi buraya yaptığım için çok mutluyum, çok duyguluyum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün herkesi kucaklayan anlayışıyla kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak 79 yıl sonra ilk defa Balıkesir'de belediyeyi yöneteceğiz. İnşallah bunun hakkını vereceğiz." - BALIKESİR
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