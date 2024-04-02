31 Mart yerel seçimlerinde CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yüzde 55'lik bir seçim zaferinin ardından Muğlalılara Menteşe'deki Seçim Koordinasyon Merkezinin bulunduğu 3 katlı binayı boydan boya kaplayan mesaj ile teşekkür etti.
'Teşekkürler Muğlam' mesajı ile Muğlalılara teşekkür eden Ahmet Aras, seçim sonrası teşekkür mesajında, "Değerli hemşerilerim, sevgili Muğlalılar. Neredeyse iki ay içerisinde 200'ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. Her seferinde aynı enerjiyi, aynı mesajı aldık. O mesaj sonunda sandıkta gördük ki, kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, emekçiler, esnaflar, Muğla'ya gönül veren her bir hemşerimizle el ele çıktığımız bu zafer yürüyüşünün en büyük ve kritik adımını atmış bulunuyoruz. Fakat esas dönüşüm bundan sonra başlayacak. Bize oy veren ya da vermeyen tüm yurttaşlarımızı sevgiyle kucaklayacak ve güçlü Muğla'yı, Dünya Kenti Muğla'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Ayrılık, gayrılık yok. Bu seçimi kazanan sadece biz ve belediye başkan adaylarımız değil. Seçimi, Muğla ittifakı kazandı. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Muğla ittifakında bir araya geldi. Muğla ittifakı kazandı" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Ahmet Aras, Muğla'da Seçim Zaferini Kutladı - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etmek için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşandığını belirten CHP yetkilileri, Hatay halkının iradesinin sandığa doğru şekilde yansıması ve itiraz sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını ifade etti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mobil aşevi programında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Hürriyet, İzmitlilere teşekkür ederek, asla şımarık ve kibirli davranmayacaklarını belirtti.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41,38 oy oranıyla 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Gelen bu seçim başarısı sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP kendi başına herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü? Yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarıp kazansınlar" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başladığını belirterek, projelerin olduğu yerden devam ettiğini söyledi. 5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Dinçer, yeni dönemin en verimli şekilde geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyon 22 bin 592 adet uyuşturucu hap, 103 kilo 158 gram esrar, 5 kilo 345 gram metamfetamin, 4 kilo 747 gram sentetik kannabinoid, 236 gram eroin, 75 gram kokain, 26 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bin 717 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 184 şüpheli tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?