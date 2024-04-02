Ahmet Aras, Muğla\'da Seçim Zaferini Kutladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yüzde 55'lik bir seçim zaferinin ardından Muğlalılara Menteşe'deki Seçim Koordinasyon Merkezinin bulunduğu 3 katlı binayı boydan boya kaplayan mesaj ile teşekkür etti.

'Teşekkürler Muğlam' mesajı ile Muğlalılara teşekkür eden Ahmet Aras, seçim sonrası teşekkür mesajında, "Değerli hemşerilerim, sevgili Muğlalılar. Neredeyse iki ay içerisinde 200'ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. Her seferinde aynı enerjiyi, aynı mesajı aldık. O mesaj sonunda sandıkta gördük ki, kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, emekçiler, esnaflar, Muğla'ya gönül veren her bir hemşerimizle el ele çıktığımız bu zafer yürüyüşünün en büyük ve kritik adımını atmış bulunuyoruz. Fakat esas dönüşüm bundan sonra başlayacak. Bize oy veren ya da vermeyen tüm yurttaşlarımızı sevgiyle kucaklayacak ve güçlü Muğla'yı, Dünya Kenti Muğla'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Ayrılık, gayrılık yok. Bu seçimi kazanan sadece biz ve belediye başkan adaylarımız değil. Seçimi, Muğla ittifakı kazandı. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Muğla ittifakında bir araya geldi. Muğla ittifakı kazandı" dedi. - MUĞLA