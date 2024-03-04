Ahmet Davutoğlu, Alanya\'da seçim çalışmalarına katıldı

Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

İlçe merkezinde seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamlayan Davutoğlu, ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, dağı denizle, tarihi bugünkü stratejiyle buluşturan Alanya'nın insan kaynağıyla dünyaya açılan bir şehir olduğunu söyledi.

Alanya'nın il olma potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu toprakların ve dağların çocuğu olduğunu ifade etti.

Davutoğlu, her Alanyalının kendileri için kıymetli olduğunu anlattı.

Daha sonra partisinin Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir ve meclis üyelerinin Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki tanıtım toplantısına katılan Davutoğlu, ilçeyi yönetenlerin Alanya'nın rantına talip olduğunu iddia etti.

Davutoğlu, bulundukları makamın hakkını vermeyenlerin, beldelerinde de hakkını zor vereceğini ifade etti.

Belediye başkan adayları Mevlüt Demir'in eski emniyet müdürü olarak güvenli bir şehrin nasıl olabileceğini tecrübe etmiş birisi olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bugün 41 projesi ile Alanya halkının karşısına çıktı. Destek istiyor. Mevlüt Bey'e desteğinizi bekliyoruz. Omuz omuza vererek onu başkan yapacağız. Çünkü Alanya hep ihmal edildi. Hep göz ardı edildi, hep çantada keklik sayıldı. Alanyalılar çanta keklik değildir." diye konuştu.