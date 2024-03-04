Ahmet Davutoğlu, Alanya'da seçim çalışmalarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ahmet Davutoğlu, Alanya'da seçim çalışmalarına katıldı

Ahmet Davutoğlu, Alanya\'da seçim çalışmalarına katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Davutoğlu, Alanya'nın potansiyelini vurgulayarak, ilçeyi yönetenlerin rantına talip olduğunu iddia etti. Adayları Mevlüt Demir'i destek çağrısında bulunan Davutoğlu, Alanya'nın ihmal edildiğini ve çanta keklik sayıldığını söyledi.

04.03.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

İlçe merkezinde seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamlayan Davutoğlu, ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, dağı denizle, tarihi bugünkü stratejiyle buluşturan Alanya'nın insan kaynağıyla dünyaya açılan bir şehir olduğunu söyledi.

Alanya'nın il olma potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu toprakların ve dağların çocuğu olduğunu ifade etti.

Davutoğlu, her Alanyalının kendileri için kıymetli olduğunu anlattı.

Daha sonra partisinin Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir ve meclis üyelerinin Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki tanıtım toplantısına katılan Davutoğlu, ilçeyi yönetenlerin Alanya'nın rantına talip olduğunu iddia etti.

Davutoğlu, bulundukları makamın hakkını vermeyenlerin, beldelerinde de hakkını zor vereceğini ifade etti.

Belediye başkan adayları Mevlüt Demir'in eski emniyet müdürü olarak güvenli bir şehrin nasıl olabileceğini tecrübe etmiş birisi olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bugün 41 projesi ile Alanya halkının karşısına çıktı. Destek istiyor. Mevlüt Bey'e desteğinizi bekliyoruz. Omuz omuza vererek onu başkan yapacağız. Çünkü Alanya hep ihmal edildi. Hep göz ardı edildi, hep çantada keklik sayıldı. Alanyalılar çanta keklik değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Alanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, Alanya'da seçim çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
17:54 MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının gözyaşları silinmelidir. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının gözyaşları silinmelidir.
17:24 Cristiano Ronaldo’nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi Cristiano Ronaldo'nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi
17:23 Afganistan’da 4 kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:50 Ataşehir’de patlayan tankede can kaybı arttı Ataşehir'de patlayan tankede can kaybı arttı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
16:13 Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu Birkaç kelimeyle savundu Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu! Birkaç kelimeyle savundu
16:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 18:38:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu, Alanya'da seçim çalışmalarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement