Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çorum'da seçim çalışmalarını sürdürdü.
Davutoğlu, partisinin Çorum İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin bir yerel seçim olduğunu ve adaylara göre oy kullanılması gerektiğini söyledi.
31 Mart seçimleriyle merkezi yönetimin değişmeyeceğini belirten Davutoğlu, "Size gelip istismar ederek, 'Eğer biz kaybedersek Türkiye kaybeder' diyenlere kulak asmayın. 'Size geçen sene yetkiyi verdik, siz orada oturun, Türkiye'yi yönetin ama size bir ders vermem lazım' deyip, bir ders verin. Bu dersi bu seçmen, 1987 seçimlerinde Özal büyük başarı kazandı, 1989 yerel seçimlerinde verdi. 1991 seçimlerinde Doğru Yol ve SHP başarı kazandı, 1994 seçimlerinde Refah Partisi'ne destek verdi. Bir uyarı verelim, şiddetli bir uyarı olsun ki kendilerine çekidüzen versinler. Sizi, seçmenleri çantada keklik görmesinler. Koyun gibi muamele etmesinler seçmenlere." dedi.
Yerel seçimlerde şehrin bir kişiye emanet edildiğini dile getiren Davutoğlu, "Yerel seçimde adayların niteliklerine bakılır. Emanet edilecek kişi o şehrin kültürüne vakıf mı, şehrin tozunu, toprağını yutmuş mu, adayın geçmişi, siyasi sicili gibi konulara bakın ve ona göre tercihinizi kullanın. Biz eminiz, en iyi adaylarla halkımızın önüne çıkıyoruz. Farklı bir seçim kararı aldık. Türkiye genelinde girmek yerine belli yerlere odaklandık. Odaklandığımız yerlerden biri de Çorum." diye konuştu.
Davutoğlu, partililerden Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan adayı İsmail Barış Coşgunsu için destek istedi.
İftar programına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, belediye başkan adayı Coşkunsu ve partililer katıldı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında yaklaşan 31 Mart seçimleri hakkında konuştu.Yavuz, "Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz" dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, siyaset yapanların belli kurallara ve ilkelere uyarak siyaset yapmaları gerektiğini söyledi. Şahin, Ovacık'a yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, vatandaşların algılarını kullanarak siyasi netice elde etmeye çalışanlara itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ovacık'a yapılacak yatırımlardan bahsederek destek verilmesi halinde ilçenin daha da gelişeceğini ifade etti.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
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