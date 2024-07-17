Ahmet Davutoğlu: Devlet İçinde Ciddi Bir Tehlike Var - Son Dakika
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Politika

Ahmet Davutoğlu: Devlet İçinde Ciddi Bir Tehlike Var

Ahmet Davutoğlu: Devlet İçinde Ciddi Bir Tehlike Var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz'un hesabının görülmediğini ve herhangi bir yeni devlet reformunun yapılmasının zor olduğunu belirtti. Davutoğlu, devlet içinde ciddi bir tehlikenin olduğunu söyleyerek, 15 Temmuz'un ardından devlete sızmış çetelerin varlığına dikkat çekti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise 15 Temmuz darbe girişiminden ders alınmadığını ve devlet içindeki yapılanmaların arttığını ifade etti.

17.07.2024 12:29
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GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum. Çünkü 15 Temmuz'un hesabı görülmedi daha. 15 Temmuz'un hesabı görülmeden herhangi bir yeni devlet reformunun yapılması da çok zor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ideal Türkiye'nin oluşmadığını belirterek, "15 Temmuz'un, 251 şehidin kanı üzerinden zengin olanlar oldu, FETÖ borsasıyla. 15 Temmuz'da hiçbir yerde görünmeyip, sonra kahramanlık taslayarak devlete sızmış çeteler çıktı. Bugün tekrar, bir haftadır bu soru bana soruluyor. Yine bir tehlike mi görüyorsunuz? Evet, devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum. Çünkü 15 Temmuz'un hesabı görülmedi daha. 15 Temmuz'un hesabı görülmeden herhangi bir yeni devlet reformunun yapılması da çok zor. Bakın, biraz da trajikomik bir şekilde son 2-3 gündür 15 Temmuz yayınlarını izledim. İktidara yakın eski bir milletvekilinin yazdığı doğru bir tespit var. Diyor ki; '15 Temmuz anmalarında hiçbir heyecan kalmadı.' Mehmet Metiner'in yazısı, doğru tespit ama soru şu; niye kalmadı? Şimdi konuşuyor, 15 Temmuz'un kendilerini kahraman gören o günkü devlet yönetimindeki erkan. Peki, Selçuk Bey (Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ), bu kahramanlar Darbe Araştırma Komisyonu'nda sizin verdiğiniz sorulara cevap verdiler mi? Vermediler. Eski İçişleri Bakanı 15 Temmuz gecesi yaptığı kahramanlığı anlatıyor. Kardeşim, televizyonlarda şov yapma, TBMM sana sorular sormuş, o sorulara cevap ver" ifadelerini kullandı.

'TBMM'Yİ MEŞGUL ETMEYİN'

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminden ders alınmadığını, kamuda ehliyet, liyakat ve şeffaflık ölçütüne aykırı yapıların meydana geldiğini söyledi. Kaya, devlet içindeki yapılanmaların, ortaya çıkan devlet-mafya ilişkilerinin ve kamu ilkelerine aykırı kadrolaşmaların her geçen gün arttığını da ifade etti. Bülent Kaya, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'Dokunulmazlığımın kaldırılması için TBMM'ye müracaat edeceğim' şeklindeki sözlerine ilişkin ise "İlgili Bakan'ın kendisini aklaması için Yüce Divan'da yargılanabilmesi, 400 milletvekilinin oy kullanmasına bağlı. 399 milletvekili, 'İlgili Bakan'ın suç işlediğine dair şüpheler var, Yüce Divan'a gitsin' diye oy kullansa dahi ilgili Bakan maalesef Yüce Divan'a gidemiyor. 'Öyle dokunulmazlığımı kaldırın, milletvekilliğinden istifa etmek istiyorum' şovlarıyla TBMM'yi meşgul etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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