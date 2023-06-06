Ahmet Davutoğlu'ndan gündem yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Bakan olmasın diye bütün Kabine'yi vekil yaptılar - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu'ndan gündem yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Bakan olmasın diye bütün Kabine'yi vekil yaptılar

06.06.2023 10:53

Bu sabah bir canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önemli bir iddiada bulundu. Bütün bakanların milletvekili olmasını değerlendiren Davutoğlu, "Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bütün Bakanlar Kurulu'nu milletvekili yaptılar. Devlet Bahçeli ile sorun yaşamamak için de bu yol izlendi" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası yenilenen Kabine hakkında da konuşan Davutoğlu, özellikle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemli bir iddiada bulundu.

"TÜM BAKANLARI VEKİL YAPTILAR"

Eski bakanların milletvekili yapıldığını anımsatan Davutoğlu, "Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bütün Bakanlar Kurulu'nu milletvekili yaptılar. Benim gördüğüm tablo bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu tek başına görevden almak istemediği için, Bahçeli ile arasında sıkıntı doğacağı için 'Tüm bakanları vekil yapacağım' dedi. Ama 2 bakanı yeniden aynı göreve getirdi." ifadelerini kullandı.

"BU SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR"

İktidarın partisinin, muhalefet partilerinin milletvekillerini etkileyeceği yönelik iddiaları yanıtlayan Davutoğlu "Seçimden önce zaten teşkilatımıza yönelik kanca attılar. Bu siyasi ahlaksızlıktır. Bunu aramızda yapacak kimse yok. Çünkü biz ilkelerle yola çıktık" dedi.

GRUP KURMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

"Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ile birlikte parlamentoda birlikte grup kurulacak mı?" sorusuna yönelik Davutoğlu, görüşmelerin gerçekleştirildiğini işaret etti.

YORUMLAR (4)
  • bedir arslan: ağzı olan konuşuyor boş konuşuyor Cevap Yaz 72 11 Yayından Kaldır
  • Tayfun Gümüş: Zanla, tahminle siyaset olmaz. Bakan Soylu başarılıdır. Milletvekilliği de az bir iş değildir. Bakan Soylu şimdi değilse de daha sonra yine farklı görevlere gelebilir. Ayrıca seçilmiş Cumhurbaşkanının tasarrufunda, kanaatinde olan olması gereken işler bunlar. Cevap Yaz 71 21 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Yarın sende bakan olarak dönersin Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
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Davutoğlu, yeni kabinedeki 2 isimden memnun: Başbakan olsaydım ben de bizzat bakan yapardım Davutoğlu, yeni kabinedeki 2 isimden memnun: Başbakan olsaydım ben de bizzat bakan yapardım

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'ndan gündem yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Bakan olmasın diye bütün Kabine'yi vekil yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan gündem yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Bakan olmasın diye bütün Kabine'yi vekil yaptılar - Son Dakika
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