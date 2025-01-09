Ahmet İyimaya'ya Başsağlığı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."