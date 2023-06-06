AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı - Son Dakika
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AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

06.06.2023 13:32

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın geçici tutukluluk dönemlerinde avukatlarıyla görüşmelerine getirilen kısıtlamaları hak ihlali olarak değerlendirdi. Karar 1'e karşı 6 oyla verilirken, tek karşı oy Türk yargıç Saadet Yüksel'den geldi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hak ihlaline ilişkin karar verdi. Karar 1'e karşı 6 oyla verildi. Tek karşı oy Türk yargıç Saadet Yüksel'den geldi.

"KARAR YETERİNCE GEREKÇELENDİRİLEMEDİ"

AİHM gerekçeli kararında, Türk resmi otoritelerinin Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatlarıyla olan görüşmelerine yönelik kararı yeterince gerekçelendiremedikleri sonucuna vardı.

DAVACILARA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme kararı gereği Ankara, davacıların her birine 5 bin 500 Euro manevi tazminat ile toplam 2 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödeyecek.

NE OLMUŞTU?

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 4 Kasım 2016'da geçici tutuklama kararı verilmiş, mahkeme OHAL çerçevesinde hazırlanan KHK'yı temel alarak, üç ay süreyle, avukatlarıyla görüşmelerine kısıtlama getirmişti. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yaptığı bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi OHAL kapsamında alınan kararı "orantılı" bularak, ihlal olmadığına hükmetmişti. Bunun üzerine Demirtaş ve Yüksekdağ, hak ihlali iddiasıyla AİHM'e başvurmuştu.

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Son Dakika Politika AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı - Son Dakika


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