AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hak ihlaline ilişkin karar verdi. Karar 1'e karşı 6 oyla verildi. Tek karşı oy Türk yargıç Saadet Yüksel'den geldi.

"KARAR YETERİNCE GEREKÇELENDİRİLEMEDİ"

AİHM gerekçeli kararında, Türk resmi otoritelerinin Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatlarıyla olan görüşmelerine yönelik kararı yeterince gerekçelendiremedikleri sonucuna vardı.

DAVACILARA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme kararı gereği Ankara, davacıların her birine 5 bin 500 Euro manevi tazminat ile toplam 2 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödeyecek.