Aile Ara Buluculuğuna Destek

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünya uygulamalarına da baktık, burada aile ara buluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz. Özellikle de ara buluculukla boşanma konusunda da anlaşabilirler ve mahkeme onayı da kısa sürede sonuçlanır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde dün gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, boşanma davalarıyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya, "Boşanma davaları ile maddi tazminat, nafaka ve mal rejimini ayırmak gerekiyor. Boşanmayı bir an önce kesinleştirip, diğer davaları devam ettirmek lazım. İkisi beraber sürdüğünde bu çekişme davaları uzatıyor. 10 yıl süren bir boşanma davası, tarafların kendilerine yeni bir hayat kurma imkanını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bu konuya çalıştık. Hakimler ve savcılar, kurulumuzla beraber Aile Mahkemesi hakimlerimizi topladık. İstinafta Aile Mahkemeleri davalarına bakan hakimlerimizle ve yine Yargıtayımızın 2'nci Hukuk Dairesi başkan ve üyeleriyle bir araya geldik. Sorunu tartıştık. Yine ziyaretlerimizde, hakimlerimizle ve barolarda da avukatlarımızla bir araya geldiğimizde bu konuları konuştuk. Burada özellikle vatandaşlarımızın boşanma davalarında yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz" cevabını verdi.

'AİLE ARA BULUCULUĞUNU ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Aile ara buluculuğunun faydaları olacağını belirten Tunç, "Burada ara buluculuğu da tartıştık. Boşanma davası öncesi bir ara bulucuya gidilmesi önemli. Bu, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Bu bizde de olabilir. Bununla ilgili sempozyumlar yaptık. Kısacası aile ara buluculuğunu ülkemize kazandırmak istiyoruz. Boşanma davası öncesinde tarafların belki küçük bir tartışmadan kaynaklanarak büyüyen, aslında aralarında geçimsizlik yokken sadece bir kızgınlık nedeniyle bir avukata yazdırdığı o dilekçede ağır ithamlar söz konusu oluyor. O ağır ithamlarla karşılaşan karşı taraf, kadın ya da erkek o dilekçeyi aldıktan sonra bir daha o evliliğin düzelmesi mümkün olmuyor. Çünkü karşı taraf da daha ağır cevap veriyor. Sonra bu şekilde dilekçelerle ilk duruşmaya kadar taraflar birbirlerine düşman oluyor. Duruşmaya geldiklerinde de ailenin bütün mahremiyeti herkesin önüne dökülmüş oluyor. Çocuklar örseleniyor, nafaka, velayet tartışmaları. O nedenle bu konuyu kökten çözecek, akademisyenlerimizin görüşleri bu anlamda önemliydi. Dünya uygulamalarına da baktık, burada aile ara buluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz. Özellikle de ara buluculukla boşanma konusunda da anlaşabilirler ve mahkeme onayı da kısa sürede sonuçlanır. Boşanma konusunda anlaşma olmazsa mahkemeye gidilir ve o sürece daha sakin, daha olgun şekilde başlamış olurlar. O nedenle bu çok önemli bir husus. Dolayısıyla Aile Yılı'nda aile hukuku ile ilgili önemli bir yargı paketini öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Tabii ki takdir onların olacak" diye konuştu.