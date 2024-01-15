 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Son 22 yılda koruyucu ailelerin sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Son 22 yılda koruyucu ailelerin sayısı arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son 22 yılda koruyucu ailelerin sayısının arttığını belirterek, 2002 yılında 500 koruyucu aile bulunurken, 2024 yılı itibariyle bu sayının 8 bin 164'e yükseldiğini ve 9 bin 806 çocuğun himaye edildiğini söyledi. Bakan Göktaş, koruyucu aile sisteminin çocuklara umut kaynağı olduğunu ve güvenli limanlar sunduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Son 22 yılda koruyucu ailelerin sayısı arttı
15.01.2024 - 12:06,
Abone Ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son 22 yılda koruyucu ailelerin artışına dikkati çekerek, "2002 yılında 500 koruyucu ailemiz vardı. 2024 yılı itibariyle 8 bin 164 koruyucu aile ve 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen 2. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayına katıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Göktaş, koruyucu aile sisteminin önemini vurguladı.

Koruyucu aile sisteminin biyolojik ailelerinin yanında kalamayan çocuklara umut kaynağı olduğunu belirten Bakan Göktaş, korucuyu aileler ile çocuklara güvenli limanlar sunulduğunu söyledi.

Koruyucu ailelik sisteminin bir hizmetten daha fazlası olduğunu anlatan Bakan Göktaş, "Aile olmanın anlamını yeniden tamamlayan bir yolculuktan bahsediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunan her koruyucu aile sadece bir yuva sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını da yeşertiyor" diye konuştu.

Koruyucu aile sisteminin bir okul gibi olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Bu dünyada yüklenilmesi ağır ama bir o kadar da kıymetli bir sorumluluğu öğretiyor bizlere" kaydetti.

Çalıştayın, koruyucu ailelere daha iyi nasıl destek olunması amacıyla düzenlendiğini dile getiren Bakan Göktaş, "Çünkü siz bir sorumluluk altına girdiniz. Siz bir görev üstlendiniz ve bizlerde size bu yolculukta hayatınızı kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Koruyucu aile sisteminin geliştirilmesi her çocuğun özel ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmesi hem aileler ve çocuklarımız için bu değerli hizmetin geleceği için aslında hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"8 bin 164 koruyucu aile, 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor"

Son 22 yılda Türkiye'deki koruyucu ailelerin sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Göktaş, "2002 yılında 500 koruyucu ailemiz vardı. 2024 yılı itibariyle 8 bin 164 koruyucu aile ve 9 bin 806 çocuğumuza himaye ediliyor. Koruyucu aile de 2012 yılından itibaren Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen toplum kalkınmasında gönül elçileri projesinin katkısı oldukça büyüktür. Bu vesileyle saygıdeğer hanımefendiye çocuklarımız adına şükranlarımı sunuyorum" açıklamalarında bulundu.

Çalıştay, 17 Ocak'ta tamamlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Son 22 yılda koruyucu ailelerin sayısı arttı - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:34:37. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Son 22 yılda koruyucu ailelerin sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement