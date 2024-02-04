Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman\'da Esnafla Buluştu

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret ettiği Adıyaman'da esnafla bir araya geldi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Balıkesir Çarşısını ziyaret etti. Depremde iş yerleri zarar gören esnafın bulunduğu Balıkesir Çarşısı'ndaki iş yerlerini gezen Bakan Göktaş, esnafla tek tek sohbet etti. Bakan Göktaş, esnafın sıkıntılarını dinleyerek kendilerine iletilen talepleri tek tek not aldırdı. - ADIYAMAN