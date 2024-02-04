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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da Esnafla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman\'da Esnafla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'ı ziyaret ederek depremde zarar gören esnafla bir araya geldi. Bakan Göktaş, esnafların sıkıntılarını dinleyerek taleplerini not aldı.

04.02.2024 17:00
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret ettiği Adıyaman'da esnafla bir araya geldi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Balıkesir Çarşısını ziyaret etti. Depremde iş yerleri zarar gören esnafın bulunduğu Balıkesir Çarşısı'ndaki iş yerlerini gezen Bakan Göktaş, esnafla tek tek sohbet etti. Bakan Göktaş, esnafın sıkıntılarını dinleyerek kendilerine iletilen talepleri tek tek not aldırdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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