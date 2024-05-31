Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ailelerin dijital risklere karşı korunması için çalışmaları artıracak - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ailelerin dijital risklere karşı korunması için çalışmaları artıracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin ve çocukların internet kullanımında maruz kaldığı risklerin arttığını belirterek, ailelere siber zorbalık, dijital suçlar gibi dijital ortamdaki muhtemel risklere karşı koruyucu eğitim çalışmalarını artıracaklarını söyledi. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde aile kurumunun dijital risklerden korunması için birçok başlıkta uygulamalar hayata geçirileceği belirtildi.

31.05.2024 10:35
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin ve çocukların internet kullanımında maruz kaldığı risklerin giderek arttığını belirterek, "Ailelere siber zorbalık, dijital suçlar gibi dijital ortamdaki muhtemel risklere karşı koruyucu eğitim çalışmalarını artıracağız" dedi.

Bakan Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde aile kurumunun dijital risklerden korunması için birçok başlıkta uygulamalar hayata geçireceklerini söyledi. Dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün etkisiyle ortaya çıkan risklerin aile kurumunun birliğini, refahını ve yapısını hedef aldığını belirten Bakan Göktaş, dijital dünyanın risklerine karşı aile yapısının, aile içi ilişkilerin ve aile değerlerinin korunmasının bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Sosyal medyanın yeni bir bağımlılık türü olarak ortaya çıktığını kaydeden Bakan Göktaş, özellikle çocuklar olmak üzere aile bireylerinin üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğunu ve psikolojik sağlığı tehdit ettiğinin altını çizdi. Bakan Göktaş, dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz etmesinin aile kurumunu derinden etkilediğine dikkat çekerek, "Aileyi tehdit eden dijital yapım ve içeriklerin sıklıkla medya mecralarında yer bulması, bireyselleşme, tüketim ve materyalist değerlerin hakim olduğu yaşam tarzının teşvik edilmesi gibi pek çok faktör aile kurumu için ciddi bir risk oluşturuyor" dedi.

Saha çalışmalarında önemli bulgular elde edildi

Ailenin dijital risklerden korunmasına ilişkin yakın dönemde saha araştırmaları yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, medyanın aileye duyarlı bir iletişim ve yayın anlayışına sahip olması, anne ve babalar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin riskler konusunda bilinçlendirilmesi, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun ve aile dostu içeriklerin yaygınlaştırılması gibi konularda önemli bulgular elde ettiklerini ifade etti. Bakan Göktaş, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi kapsamında medya ve teknolojinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi ve dijital bağımlılıkların azaltılması, aile dostu medya yapımları ile dijital içeriklerin ve bunlara erişimin artırılması, medya ve dijital mecralarda aile ve aile değerlerinin korunmasını öncelikli hedefler olarak belirlediklerini ifade etti.

"Güvenli dijital dünya konusunda koruyucu, bilgilendirici ve yönlendirici eğitim çalışmalarını artıracağız"

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte bir dizi uygulamayı hayata geçireceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Ailenin yaşam döngüsüne uyumlu olacak şekilde güvenli internet, bilinçli teknoloji ve sosyal medya kullanımı, internet/medya okuryazarlığı konularında broşürler, rehberler, animasyonlar ve kamu spotları geliştirerek yaygınlaştıracağız. Ayrıca ebeveynler başta olmak üzere ailelere medya okuryazarlığı ve bilinçli medya kullanımı, dijital ebeveynliğin yanı sıra siber zorbalık, dijital suçlar gibi dijital ortamdaki muhtemel risklere karşı koruyucu eğitim çalışmalarını artıracağız."

TRT ve RTÜK ile iş birliği

Aile dostu medya yapımları ile dijital içeriklerin ve bunlara erişimin artırılması için çok yönlü bir işbirliği yapacaklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Geleneksel medya ve yeni medya araçlarıyla yeni yapımlar tasarlanırken, ailelere yönelik koruyucu, rehberlik edici ve aile dostu olması için TRT ve RTÜK ile iş birliği yapacağız. Buna ek olarak ulusal ve yerel medyada aile temalı yayın ve programların yaygınlaştırılmasını hedeflerken, RTÜK ile yapacağımız çalışma ile idari tedbir sonucu yayını durdurulan programların yerine kamuya yararlı programların öncelikli olarak yayınlanmasını sağlayacağız" dedi.

Aile ve medya alanında çalışma yapan kurum/kuruluş ve üniversitelerle yerelde "Aile ve Medya" buluşmaları yapacaklarını belirten Bakan Göktaş, "Aynı zamanda okullarda ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik teknolojinin bilinçli kullanımına ilişkin dijital okuryazarlık konusunda eğitim programlarını yaygınlaştıracağız. Gençlerin teknoloji ve medyanın fırsatlarından bilinçli bir şekilde yararlanması için eğitimler, seminerler, spor, teknoloji ve kültür kamplarını artıracağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ailelerin dijital risklere karşı korunması için çalışmaları artıracak - Son Dakika

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