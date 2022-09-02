Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu Açıklaması

02.09.2022 18:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatiflerinin geliştirilmesini önemsediklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatiflerinin geliştirilmesini önemsediklerini söyledi.

Bakan Yanık, Amasya'da Geleneksel Türk El Sanatları Müzesi'ni ve müze bahçesindeki kadın kooperatifleri standını ziyaret ederek, üretici kadınlarla sohbet etti.

Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın, Anadolu'nun her şehri gibi son derece güzel ve etkileyici olduğunu söyledi.

Kenti ziyaretlerinde, Bakanlıklarının bundan sonra Amasya ile ilgili yapacağı çalışmaları değerlendirdiklerini anlatan Yanık, "Bizim Bakanlık olarak ülkemizin değişik yerlerindeki ziyaretlerimizde gözetlediğimiz iki önemli husus var. Birincisi, Bakanlığımızın çalışmalarını yerinde görmek, incelemek, ikincisi ise vatandaşlarımızın taleplerini kendilerinden dinlemek." diye konuştu.

Kadın kooperatiflerinin geliştirilmesini, kadınların kooperatifçilik yoluyla güçlendirilmesini, özellikle ev eksenli üretimin bir katma değere, bir ekonomik değere dönüşmesini çok önemsediklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Kadınların kendi üretimlerini pazara çıkardıkları bir model olan kooperatif modelini önemsiyoruz ve çalışmalarımızı bu eksende sürdürüyoruz. Kooperatifçilik ilk başladığımızda hem sayıca hem içerik itibariyle daha belki amatör sayılacak bir çalışma biçimiyken bugün artık kadınlarımıza hem ürün çeşitliliği noktasında hem ürünlerin pazarlanması noktasında hem markalaşma süreci noktasında çok ciddi destekler sağlıyoruz. Sadece biz değil Ticaret Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar var. Dolayısıyla bir ekip çalışması. Valiliklerimiz kooperatifçilik çalışmalarımıza, kadınların kooperatifçilik yoluyla desteklenmesi çalışmalarına hep destek verdiler."

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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