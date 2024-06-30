Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, koruyucu aile hizmetine destek olanlara teşekkür etti - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, koruyucu aile hizmetine destek olanlara teşekkür etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasına destek olanlara teşekkür etti. Göktaş, çocukları sağlıklı ve güvenli ellerde büyütmek istediklerini belirterek, koruyucu aile hizmetini titizlikle yürüttüklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle koruyucu aile müessesesinin yaygınlaşması adına farkındalık oluşmasına destek olan herkese teşekkür etti.

30.06.2024 21:58
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasına destek olanlara teşekkür etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukları sağlıklı ve güvenli ellerde büyütmek istediklerini belirterek, bunu sağlama noktasındaki en önemli modellerden biri olarak gördükleri koruyucu aile hizmetini titizlikle yürüttüklerini vurguladı.

Göktaş, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Başta 30 Haziran'ı Koruyucu Aile Günü ilan ederek bilinirliğinin artırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetimizi bizzat himaye ederek yaygınlaştırılmasına öncü olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere toplumda bu alanda farkındalığın oluşması ve koruyucu aile müessesesinin yaygınlaşması adına bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, koruyucu aile hizmetine destek olanlara teşekkür etti - Son Dakika

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