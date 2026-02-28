Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"na katıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"na katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van\'da "Büyük Aile İftar Programı"na katıldı Açıklaması
28.02.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"na katıldı.

Göktaş, AK Parti Van İl Gençlik Kollarınca "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Edremit ilçesinde trafikte bulunan sürücülere iftarlarını yapabilmeleri için kumanya dağıttı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Büyük Aile İftar Programı"na katılan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Vatandaşların ramazan ayını kutlayan Göktaş, "Bu müstesna ayın rahmeti, bereketi hanelerimize birlik, beraberlik ve huzur getirsin. Ramazan ayı, birlikte paylaşmayı, dayanışmayı ve bütün hayırlarıyla yaşayabileceğimiz bir ay olsun. AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Büyük Aile İftar Programı'na ailelerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve yeni evlenen çiftlerimiz katıldı, her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kadın kooperatiflerimiz ve evde bakım yardımından faydalanan ailelerimiz de buradalar, her birinize kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum." diye konuştu.

Van'a sosyal anlamda her türlü desteği sağladıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde destek sağlamaya devam edeceğiz. Bugün de çok değerli bir açılış gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda da Van'daki engelli ailelerimize yönelik çok güzel bir kompleksi şehrimize kazandıracağız. Açılışını hep beraber yapacağız. Bugün 28 Şubat ve karanlık bir dönemden geçmiştik. Tam 29 yıl önce kadınlar, kılık kıyafetlerinden dolayı eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırıldığı bir dönem olmuştu. Karanlık zihniyetin bir dönemiydi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun 28 Şubat'tan eser kalmadı. Biz insanların inancına ve kimliğine saygı duyuyoruz. Herkesin eşit bir şekilde ilerlediği bir Türkiye istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini de el birliğiyle muvaffak kılacağız. Bu topraklarda huzurun, barışın, istikrarın sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Bu bölgede fitnenin, fesadın, savaşın son bulmasını istiyoruz. Artık her insanın kendi inancını, kültürünü rahatça yaşadığı dönemdeyiz. Memleketimizin terörden tamamen arındırılmış bir bölge olması için çaba gösterdik. Cumhurbaşkanımız çok sağlam bir iradeyle bu işin arkasında durdu. Dün İmralı'dan gelen açıklamayı doğru ve olumlu buluyoruz. Özellikle Dem Partisi'nin buna dikkat etmesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da "AK Parti, 24 yıldır memleketin ve milletinin yanındadır. Allah'ın izniyle Van'da da çok güzel hizmetler ve yatırımlarımız var. Umudumuz, davamız, gayemiz ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var." ifadelerine yer verdi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da 'Büyük Aile İftar Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:33:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"na katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.