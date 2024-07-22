Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile CHP Kadın Kolları Başkanı arasında görüşme - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile CHP Kadın Kolları Başkanı arasında görüşme

CHP Kadın Kolaları Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmede, 9. Yargı paketinde kadının soyadına ilişkin tehdit niteliğinde olan dayatmanın çıkarıldığını açıkladı. Nazlıaka, görüşmede ayrıca kadına şiddet, çocuk hakları, yaşlıların sorunları gibi konuları da ele aldıklarını belirtti.

22.07.2024 23:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile görüştü

Nazlıaka:

"Kadının soyadına ilişkin hüküm 9. Yargı paketinden çıkarıldı"

ANKARA - CHP Kadın Kolaları Başkanı Aylin Nazlıaka, "9. Yargı paketinde kadınlar için tehdit niteliğinde duran kadının soyadı dayatması. Biz meseleye sadece soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9. Yargı paketinde çıkartıldığı müjdesini vermek isterim" dedi.

Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaiş ile görüşmesinden sonra TBMM'de açıklama yaptı. Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile görüştüklerini belirterek, "Ben Sayın bakana bir dosya sundumç bu dosyada CHP olarak Bakanlığın alanı içinde olan politikalarımız, sorunlar ve buna dair çözüm önerilerimizi sunduk. Aynı zamanda bu toplantıya gelmeden önce Türkiye Kadın Hareketi ile bir takım istişarelerde bulunduk. Onlardan bize iletilen bilgileri ve dosyayı kendisine ilettim. Sayın Bakan bu dosyaya bakacak, CHP olarak sunduğumuz dosyadaki bazı sorulara yazlı cevap verecek" ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, kadına şiddet konusunda konuştuklarını aktararak, "Kadın, çocuk hakları, yaşlıların, yoksulların sorunları, engellilerin sorunların, şehit aileleri ve gazilerin sorunları, Romanlar, Türkiye'deki tüm kırılgan gruplara dair görüşleri içerdik, buna dair sorun ve çözüm önerilerini ilettik. Sayın Bakanla birçok konuda istişare yapabileceğimiz, görüşme yapabileceğimizi anlamış olduk. Medeni Kanun kadınlar için eşit yurttaşlık bildirgesi niteliğinde. Adalet Bakanı'nın çeşitli, söylemleri olmuştu. 'Medeni Kanunu sil baştan yazacağız' demişti. Bu da biz kadınları teyyakkuza geçirmişti. Sayın Bakanın bu konuda bizimle benzer şekilde düşündüğünü gördük. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması olmuştu. 'Eğer kız okulları açılırsa katma eğitime son verilirse, birçok aile kızlarını daha çok okula gönderir'. Oysaki bizler laik, çağdaş, bilimsel, karma eğitimden yanayız. Bu konuda da uzlaştığımızı söyleyebilirim. Ayrıca 6284 sayılı kanunun budanmaması noktasında ortaklaşabileceğimizi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Veri eksikliğine ilişkin çalışma yapıldığını öğrendiğini kaydeden Nazlıaka, "Şu anda kadın cinayetlerine ilişkin verileri 'Kadın Cinayetlerini durduracağız' platformundan alıyoruz. Şüpheli ölümlerin üzerine gidilmesi konusunda değerlendirme yaptık. Şüpheli ölüm yoktur, üzeri kapatılan bir dosya vardır, korunan katil vardır demeye devam ediyoruz. Bu konuda bir takım istişareler bulunmak mümkün diyoruz" diye konuştu.

9. yargı paketinde kadının soyadına yönelik olarak Nazlıaka, "9. Yargı paketinde kadınlar için tehdit niteliğinde duran kadının soyadı dayatması. Biz meseleye sadece soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9. Yargı paketinde çıkartıldığı müjdesini vermek isterim. Bu kadınlar açısından çok önemli bir konuydu" dedi.

Nazlıaka görüşmesinin ayrıntılarını yarın saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'nde yapacağı basın toplantısında paylaşacağını bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile CHP Kadın Kolları Başkanı arasında görüşme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile CHP Kadın Kolları Başkanı arasında görüşme - Son Dakika
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