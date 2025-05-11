Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş: \'Ninni, Annelerin Yüreğinden Gelen Kadim Ezgileri Yaşatıyor\'

ESENLER Belediyesi'nin düzenlediği 5. Geleneksel Uluslararası Ninni Festivali'ne katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir anne çocuğunu yetiştirirken, aynı zamanda bir toplumun geleceğini de şekillendirir. Kucağında ninni söylerken büyüttüğü her çocuğu annenin kalbinde taşıdığı umudun bir yansımasıdır. Bu festival de aslında annelerin yüreğinden kopup gelen o kadim ezgileri yaşatmak, kuşaktan kuşağa aktarmanın da çok güzel bir simgesidir. Ninni sadece kendi kültürümüzde değil, dünyanın dört bir yanında aslında konuşulan bir dildir" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Ninni Festivali'ne katıldı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde konuşan Bakan Göktaş, "Tabi böylesi kıymetli bir festivalde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu festivalin özellikle Anneler Günü'ne denk getirilmesi bence çok çok değerli. Ben sözlerimin hemen başında başta şehit annelerimiz, gazi annelerimiz olmak üzere burada bulunan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şehadete eren, hayatını kaybeden annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün fedakarlıklarıyla, sevgileriyle, merhametiyle bütün annelerimizin günü ama bizim medeniyetimizde Anneler Günü sadece bir gün değil her gün kutlanması gereken, çok kıymetli bir gün aslında. Fakat modern dünyada biliyorsunuz bunu sadece bir güne sığdırıyoruz. Annelik gerçekten gece gündüz demeden, 24 saat yaşadığımız bir duygu, bir merhamet. Bir anne çocuğunu yetiştirirken, aynı zamanda bir toplumun geleceğini de şekillendirir. Kucağında ninni söylerken büyüttüğü her çocuğu annenin kalbinde taşıdığı umudun bir yansımasıdır. Bu festival de aslında annelerin yüreğinden kopup gelen o kadim ezgileri yaşatmak, kuşaktan kuşağa aktarmanın da çok güzel bir simgesidir. Ninni sadece kendi kültürümüzde değil, dünyanın dört bir yanında aslında konuşulan bir dildir. Ülkemizde de Trabzon'da, Erzurum'da, Edirne'de, Antalya'da, İstanbul'da çok farklı ninniler ve ezgiler söylenir. Ama hepimiz biliyoruz ki o merhamet dilini, o sevgi dilini anneyle çocuğun arasındaki o kıymetli bağı, annenin sesinden çıkan o güzel ninnilerle okşar ve aslında vuku bulur" dedi.

'KÜLTÜREL MİRASIMIZI DA SAHİPLENMEK ADINA ÇOK KIYMETLİ BİR FESTİVAL'

Bakan Göktaş, "Bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan ettik. 'Aile Yılı'nın ruhunu coşkuyla, aynı zamanda aile bağlarını güçlendirecek bir şekilde kutlamayı çok önemsiyoruz. Bu festival de aslında hem aile yılımızın ruhunu yansıtıyor, hem annelerin verdiği o özveri, o cesaret, o merhamet, o sevgiyi ninniler vesilesiyle anlatıyor. Aynı zamanda kültürel mirasımızı da sahiplenmek adına çok kıymetli bir festival. Aileyi güçlendirmek, çocukla anne baba arasındaki o bağları kuvvetlendirmek adına pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu güzel buluşmanın da nice güzel buluşmalara ve güzel etkinliklere ilham olmasını diliyorum" dedi.