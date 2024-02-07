Samsun\'da AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitimleri Sertifika Töreni Düzenlendi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da AK Parti tarafından Siyaset Akademisi Kadın Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, sertifikalarını aldılar.
AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Kesimal Aydın ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zakire Nurdan Yüzbaşıoğlu'nun katılımıyla AK Parti İl Başkanlığında Siyaset Akademisi Kadın Eğitimleri Sertifika Töreni düzenlendi. Törende akademiyi başarıyla tamamlayan 200 kadına sertifikaları verildi.
Törende konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Kesimal Aydın, "Kadın meclis üyesi aday adaylarımızla tanışmak için Samsun'a geldik. Ayrıca partimizin Siyaset Akademisi programlarına katılan kadın arkadaşlarımıza sertifikalarını teslim edeceğiz. AK Parti olarak kadınların siyasette daha çok yer almalarını baştan beri istiyoruz. Genel ve yerel siyasette kadın sayımız daha çok artsın diye mücadele ediyoruz. Samsun'da da 1 kadın belediye başkan adayımız var" dedi.
"Samsun'da 'Gerçek belediyecilik' devam edecek"
Samsun'daki tüm belediyelere talip olduklarının altını çizen Aydın, "Programımıza katılan ve 'Siyasette ben de varım" diye tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Ne kadar çok kadın siyasette yer alırsa AK Parti'nin gücünün artacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da bunu her zaman dile getiriyor ve destekliyor. Bizlerin de bunu desteklemesi gerekiyor. Biz kadın kolları olarak her şartta yükü üstlenmeye hazırız. Anneyiz, anne olmanın verdiği bir fedakarlık doğamızda var. Bu fedakarlığın yanında bunun karşılığı olan görevleri de istemeliyiz. Artık prestij makamında da olmalıyız. Samsun'da da bu yerel seçimlerde tüm ilçelerine ve büyükşehire talibiz. Tüm belediyeleri kazanacağımıza inanıyoruz. Kadın kollarımız ve teşkilatımız bunun için çok çalışıyor. İnşallah hep beraber Samsun'da 'gerçek belediyecilik' ile devam edeceğiz" diye konuştu.
Programda Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zakire Nurdan Yüzbaşıoğlu ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Özlem Maraş'ta siyasete atılmayı düşünen kadınlara başarılar diledi. - SAMSUN
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