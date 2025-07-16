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Politika

AK Parti 1'inci Parti Oldu

AK Parti 1\'inci Parti Oldu
16.07.2025 14:57
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Mustafa Şen, AK Parti'nin Kasım-Aralık'ta 1'inci parti konumuna yükseldiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Biz kasım-aralık itibarıyla 1'inci parti konumuna tekrar yükseldik. Biz 36-37-38 yani 36-38 aralığındayız. Bu değişiyor, dalgalı bir şey. Kasım-aralıktan beri de CHP 30'un altında" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Şen, "Anketlerde CHP'nin 5-6 puan önde olduğunu söyleyenler, Kılıçdaroğlu'nun zamanında yüzde 60-65 oranda seçileceğini söylüyorlardı. Yalan söylüyorlar. O zaman da yalan söylüyorlardı, şimdi de yalan söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Özel, 'Yüzde 29 ile seni orada oturtmam' dedi. Ben de korktum. Çok net söylüyorum yüzde 29 ile o koltukta oturulmayacaksa Özgür Özel'in koltuğunu bir an önce terk etmesi lazım. Çünkü onun partisi 28. 'Kim cumhurbaşkanı olsun' diye sorduğunuzda açık uçlu, onun yarısına bile erişemiyor, partisinin yarısına bile erişemiyor. Dolayısıyla bu tip ortamı gerip halkı galeyana getirecek, zihinleri yanıltıcı söylemler siyasetçileri hele yüksek düzeyde görevli olan üst düzey tepe yönetimi yetkililerine hiç yakışmıyor. Ama onlar kendilerine yakıştırıyorlarsa yapacak bir şey yok. Net söylüyorum. Biz kasım-aralık itibarıyla 1'inci parti konumuna tekrar yükseldik. Biz 36-37-38 yani 36-38 aralığındayız. Bu değişiyor, dalgalı bir şey. O zamanlardan beri de yani kasım-aralıktan beri de CHP 30'un altında, diğer partiler de sıralanıyorlar. Ama üç aşağı beş yukarı rakamlar böyle. Yalana müracaat ederek toplumu germenin hiçbir anlamı yok" dedi.

'MUHALEFETÇİLİK CHP'DE KÜLTÜRDÜR'

DEM Parti'nin Meclis'te anayasa için sayısal katkısına yönelik muhalefetin görüşleri sorulan Şen, "Bir şey eğer ülkenin önünü açacaksa bir insan bundan niye rahatsız olursun? Kendi politikasına ters olsa bile bundan niye rahatsız olur? Demek ki o politikada bir yanlışlık var. Niye politikayı revize etmek yerine ülkenin önünü açacak olan çabanın önüne takoz olur? Bu muhalefet değil, bu muhalefetçilik. Bu muhalefetçilik özellikle CHP söz konusu olduğunda bu bir kültür zaten. Onların politik kültürü. Bunu Menderes'in konuşmalarını açın okuyun ya da videolar var dinleyin; aynısını söylüyor. 75 senedir bir şey değişmemiş. İnsan 75 senede azıcık değişmez mi ya? Şu dünyayı azıcık okumaz mı? Neler oluyor, neler bitiyor? Siz şimdi şunu söylüyoruz. Olayı biz hukuk ve demokrasi çerçevesinde ele alacağız. Biz çabamızı sergilemeye devam edeceğiz. Çağrımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz kendimizi yakıştırabiliyor muyuz bu darbeci zalimlerin metinlerine? Bir kelime dahi değişmemiş kalsa, sırf onun için bile anayasada değişimi yapmak lazım. Bu aslında insanın kendisine hakarettir. ya siz diktatörlüğü, darbeyi destekliyorsunuz içten içe; ya da desteklemiyorsanız bunu kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz? Bu size hakarettir. Tarihsel olarak, kategorik olarak reddetmeniz gerekiyor. Asıl butlan olması gereken o" dedi.

'ONLAR DA İŞİN İÇİNDE GALİBA'

Şen, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili, "Biz AK Parti olarak bu işin hiçbir yerinde olmadığımız için hiçbir yerinde olmak istemiyoruz. Bu devletin yargısının, polisinin, istihbaratının, ilgili birimlerinin takip ettiği ve süreci başlattığı bir iş. Biz hiçbir yerinde yokuz. Hükümetin ne alakası var? Suçlayan daha doğrusu 'çaldı' diyen CHP'li, çalan da CHP'li. Bizim ne alakamız var? Şimdi bir kere 50-60 tane AK Parti'li belediye ya soruşturulmuş, bir kısmı içeri atılmış, bir kısmına başka türlü cezalar verilmiş. Hapiste olan belediye başkanımız var. Biz ona 'aklan, öyle gel' diyoruz. Biz ortalığı yangın yerine vermiyoruz. Peki bunlar niye veriyorlar? Bu ortalığı yangın yerine verenler niye böyle yapıyorlar? Çünkü onlar da işin içinde galiba. Günün sonunda o ortaya çıkacak. Ondan korkuyorlar. Bilmiyorum yargı ne diyecek? Biz en başta şunu söyledik; Burası bir hukuk devletidir. Hukuk devleti çerçevesinde ne olacaksa olur" dedi.

FOTOĞRFLI

Kaynak: DHA

Mustafa Şen, AK Parti, Politika, Ekonomi, Aralık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti 1'inci Parti Oldu - Son Dakika

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