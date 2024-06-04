AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti. Pakyürek'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba günü Vatan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

04.06.2024 14:04
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22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti. 1952 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Pakyürek, daha önce serbest muhasebecilik, İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Hayatını kaybeden Pakyürek evli ve 2 çocuk babasıydı.

Pakyürek'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba günü öğle namazına müteakip Vatan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti - Son Dakika
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