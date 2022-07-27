Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; "Tek kelimeyle omurgasızlık" - Son Dakika
Üye Girişi

Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; "Tek kelimeyle omurgasızlık"

27.07.2022 14:01
Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; "Tek kelimeyle omurgasızlık"

AK Parti 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Türk Tabipler Birliği Başkanı'na 'Sevgi Barış Dostluk Ödülü' verilmesini eleştirenleri 'Dar kafalı' olmakla suçlayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı sert bir dille eleştirdi.

AK Parti 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Türk Tabipler Birliği Başkanı'na 'Sevgi Barış Dostluk Ödülü' verilmesini eleştirenleri 'Dar kafalı' olmakla suçlayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı sert bir dille eleştirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgi Barış Dostluk Festivali'nde ki Sevgi Barış Dotluk Ödülü bu yıl TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya verildi. AK Parti, MHP, BBP ve bazı STK'lar basın açıklaması yaparak TTB Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütü PKK propagandası yapmaktan ceza aldığını, sözde Ermeni soykırımı tezlerini savunduğunu, 'Barış için Öcalan'a özgürlük' platformunun kurucuları arasında yer aldığı gerekçesi ile tepki gösterip ödülün iptal edilmesini istedi. Tepkilere yanıt veren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise kendisini eleştirenleri dar kafalı olmakla suçladı.

Posbıyık'ın bu açıklamalarına ise AK Parti 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu yanıt vererek hiçbir ideolojisi olmayanlar için bu durumun normal olduğunu ifade etti. Çaturoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "SBD Ödülünü büyük bir inatla Terör Destekçisi TTB Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya veren Başkan Halil Posbıyık kamuoyunda sert ifadelerle eleştirilmişti. Ancak 'hatadan dönmek erdemliliktir' deyip vazgeçmek bir yana, suskun da kalamadı. Kendini eleştirenleri dar kafalılıkla suçladığı bir röportaj verdi. O röportajı okuduğumda belediye başkanlığı yapmış birisi olarak utandım. Diyor ki; "Bu dar kafalıların bizi yolumuzdan çevirmesi mümkün değil. Biz demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü insanlarımızı ve ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için gençlerimizle durup eylem yaptık. Böyle laflarla, sözlerle bizi yolumuzdan değiştirmek mümkün değil. Ben bir akşam komünist olurum, bir akşam da milliyetçi olurum. Bir güne kadar komünisttim, ikinci akşam da milliyetçi muhafazakar oldum. Yani hiçbir sıfatım yoktur. Ben Atatürk milliyetçisiyim. Sürekli olarak çoğalacağız. Benim ülkemin böyle insanlara ihtiyacı var. A partisiymiş, B partisiymiş, C partisiymiş çok da önemli değil. Ben belediye başkanıyım. Ereğli'de yaşayan sağcısı, solcusu, komünisti, şarkiyatçısı; din, dil, ırk farkı gözetmeden bütün vatandaşların belediye başkanıyım ve bunu ispatlıyorum da zaten. Yoksa 25 sene belediye başkanlığı yapmak kolay mı?" Öyleyse; Ülkenin bölünmez bütünlüğüne savaş açmış PKK terörünü destekleyen, Ermeni tezlerini savunan, Türkiye Cumhuriyeti'ni katiam ile suçlayan birine ödül vermek Atatürkçülük ve milliyetçilik ile nasıl bağdaşır? Sahneye zaten transparan bir kıyafetle çıkmış Gülşen'e 'daha fazla aç, biz senin kapalı olmana alışık değiliz' demek nasıl bir muhafazakarlıktır? Madem her düşünceden insanı temsil ediyorsunuz; bu konuda size eleştiri getiren binlerce insanı nasıl dar kafalılıkla suçlamak nasıl bir demokratlıktır? 'Ancak benim ideolojim, fikrim, partim yok' diyen biri için bunlar çok normal. Çünkü zaten başkan "Ben bir gün kominist, bir gün milliyetçi, bir gün muhafazakar olurum' yani duruma göre davranırım demiyor mu? Bunun felsefi tanımı Makyavelizm'dir. Hedefleri ve çıkarları için her yolu mübah görme anlayışıdır. Bizim lügatimizde ki tanımı ise tek kelime ile omurgasızlıktır. Halk arasında daha başka tariflerde var ama onu yazmaya bizim terbiyemiz müsaade etmez, izin vermez." - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Halil Posbıyık, Zonguldak, AK Parti, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; 'Tek kelimeyle omurgasızlık' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:40:59. #1.12#
SON DAKİKA: Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; "Tek kelimeyle omurgasızlık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement