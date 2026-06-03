AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı istifa etti - Son Dakika
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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı istifa etti

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı istifa etti
03.06.2026 11:38
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Tamer Dağlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile AK Parti Adana İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşık 15 yıldır AK Parti teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev yaptığını ifade eden Dağlı, iki dönem milletvekilliği, bir dönem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği ve son olarak İl Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlattı.

Açıklamasında siyaseti hiçbir zaman makam ve unvanlardan ibaret görmediğini vurgulayan Dağlı, "Siyaset; milletin derdiyle dertlenmek, şehrin geleceği için mücadele etmekti bizler için. Görev yaptığım süre boyunca kapısını çalmadığım köy, elini sıkmadığım vatandaş, omuz omuza mücadele etmediğim teşkilat mensubu bırakmamaya çalıştım. İnsanların gönlünde yer edinmenin, resmi sıfatlardan çok daha kıymetli olduğuna inandım. Bugün gelinen noktada partime ve liderime olan bağlılığımı aynı kararlılıkla sürdüreceğimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle onurla yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görev süresince birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve Adanalılara teşekkür eden Dağlı, şehre olan sevgisinin ve hizmet anlayışının devam edeceğini belirtti.

Tamer Dağlı, 18 Ocak 2025'de AK Parti Adana İl Teşkilatı'nın 8'inci Olağan Kongresi'nde il başkanlığını görevini Ozan Gülaçtı'dan devralmıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı istifa etti - Son Dakika

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