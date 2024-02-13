AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, depremin simgesi haline gelen saat kulesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Seçim çalışmaları kapsamında konteyner kent, kalıcı konut alanı ve 6 Şubat depreminin simgesi haline gelen saat kulesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'a AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti yönetimi eşlik etti.
Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, konteyner kent ziyaretinde depremzedelerin talep ve sorunlarını dinledi. Konteyner kentte açıklamalarda bulunan Polat, "6 Şubat depreminin yıl dönümü sonrası esnaf ziyaretlerimiz, konteyner ziyaretlerimiz, STK ziyaretleri kapsamında çalışmalarımıza başladık. Bugün yine konteyner kenti ziyaret ediyoruz. Halkımızın dualarını istiyoruz, selam veriyoruz. Çok sıcak ilgilerini görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir vatandaşımız ısrarla davet etti. Hafta sonu olması nedeniyle girmek istemedik ama çok ısrar edince misafir olduk, sohbet ettik. Vatandaşlarımızın talebi kalıcı konutlara yerleşmek" ifadelerini kullandı.
Kalıcı konut alanı ziyareti esnasında da açıklamalarda bulunan Polat, "Cumhurbaşkanımızın gelişinde 2798 konut teslim edildi. Bulunduğumuz bölgeler ise inşallah mart ayı sonuna yetişecektir.
Burayı ziyaret ettik, arkadaşlardan da bilgi aldık. Allah devletimize zeval vermesin. Çalışmalardan ötürü arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok hızlı ve sağlam çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede burayı vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle bakanlarımızın veya valiliğimizin gözetiminde kura çekilecek ve teslimleri yapılacak" diye konuştu.
BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İNSANLARIMIZI DEPREME DAYANIKLI KALICI KONUTLARA YERLEŞTİRMEK VE ŞEHRİMİZİ HIZLICA YENİDEN İNŞAA ETMEKTİR.
Bölgedeki insanların ilk ve öncelikli taleplerinin kalıcı konutlara yerleşmek olduğunu vurgulayan Ziya Polat, "Depremin simgesi olan saat kulesindeyiz. Saat 04.17'ye sabit durmuş. 6 Şubat'ın yıl dönümünde de buradaydık. Tekrardan 6 Şubat'ta vefat eden canlarımıza, insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 31 Mart'tan sonra belediye başkanlığı bize nasip olursa ilk işimiz bu şehri ayağı kaldırmak. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının bir an önce bitirilmesini hedefliyoruz. Bugüne kadar yüzde 60'ın üzerinde bir yıkım gerçekleşti." İnşallah peyderpeyi tüm eksiklerimiz hızlıca giderilecek ve biz 31 Mart'ta seçildiğimizde de Devletimizin konut programına ek olarak Belediye imkanlarıyla da vatandaşımıza destek olacağız" diye konuştu.
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