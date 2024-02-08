AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Adıyaman\'ın depremden kalma hasarını saracağız

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti'nin gerçek belediyecilik hedefinde, Adıyaman'ın depremden kalma ne kadar hasarı varsa hepsini saracağına gönülden inanıyoruz." dedi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremin hemen arkasından kendisinin de Adıyaman'a geldiğini ve o dönemde deprem felaketinde çalışan neferlerden biri olduğunu aktaran Yalçın, o günlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Yalçın, Adıyaman'ın AK Parti belediyeciliğini destekleyen ve bilen bir kent olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Adıyaman AK Parti belediyeciliğini başından beri destekleyen, gerçek belediyeciliğin ne olduğunu çok iyi bilen ve bu anlamda AK Parti'yi başından itibaren destekleyen bir şehrimizdir. 31 Mart tarihi itibarıyla görevini devredecek olan belediye başkanımıza bu zamana kadar Adıyaman'a verdiği çabalar ve çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Yeni aday olacak isimlere de çalışmalarında başarılar diliyoruz. AK Parti'nin gerçek belediyecilik hedefinde, Adıyaman'ın depremden kalma ne kadar hasarı varsa hepsini saracağına gönülden inanıyoruz. Dediğim gibi inşallah Adıyaman bir daha böylesi bir felaketle sarsılmaz. Ama bir daha sarsıldığında dahi ayakta kalabilecek bir Adıyaman'ı hep beraber inşa edeceğimize inanıyorum."

"Belediyelerimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğine ve şehirciliğine layık yöneticilerle tekrar buluşturacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bütün bakanların, mülki amirlerin, siyasetçilerin aynı gün sahaya inerek büyük bir sınavın beraberce atlatıldığını dile getiren İleri, şunları kaydetti:

"Biz bu süreçte bütün bir millet olarak gerektiği zaman nasıl bir ve bütün olabildiğimizi gördük. Biz bu süreçte birlik olduğumuz zaman ne kadar güçlü olabildiğimizi gördük. Ama bunun da ötesinde, biz bu süreçte Adıyaman'ımızın ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli, ne kadar inançlı bir aile olduğunu gördük. Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Deprem sürecinde başlattıkları tezviratları devam ettirenler, ha bire dezenformasyon yapanlar, istikametini milletimizden değil yurt dışından alanlar, bir kere milli olamayanlar, bir kere bizimle üzülüp bizimle sevinemeyenler çok çalıştılar çok uğraştılar ama Allah'a şükürler olsun şu geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na ilerleyen bir Türkiye var. 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde inşallah bizler yine canımızla çalışacağız, yine bir vücut olacağız, yine beraber olacağız. İnanıyorum ki Türkiye'nin her tarafında şehirlerimizi, belediyelerimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğine ve şehirciliğine layık yöneticilerle tekrar buluşturacağız."