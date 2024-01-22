 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, coşkuyla karşılandı

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, Ağrı'da partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Aydın, seçim otobüsüyle şehir merkezine hareket ederken vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Aydın, halka hitap ederek Ağrı'nın kalkınması ve sorunlarının çözümü için çalışacağını söyledi. Konuşmasının ardından vatandaşlarla tokalaşan Aydın, AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, coşkuyla karşılandı
22.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:04
Abone Ol

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, Ağrı'da partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci ile birlikte Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda yoğun bir kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı. Aydın, seçim otobüsüne binerek partilileri ve akrabalarını selamladı. Aydın ve beraberindekiler, büyük bir konvoy eşliğinde şehir merkezine doğru hareket etti. Yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Aydın, Cumhuriyet Caddesi'nde durarak halka hitap etti. Aydın, Ağrı'nın kalkınması ve gelişmesi için çok çalışacaklarını belirterek, "Ben sizin içinizden biriyim. Sizin evladınızım. Hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Bu şehrin kalkınması ve sorunlarının çözümü noktasında çok çalışacağıma size söz veriyorum. Ağrı'yı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Aydın, konuşmasının ardından vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, talep ve önerilerini dinledi. Aydın, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. - AĞRI

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Salih, AK Parti, Aydın, Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, coşkuyla karşılandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement