AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında
28.01.2026 18:11  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, teşkilatların milletin evi olduğunu vurguladı ve yeni binanın Akşehir'e hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti teşkilatlarının milletin evi olduğunu vurguladı. Başkan Özgökçen, "Biz Akşehir'e her geldiğimizde ferahlıyoruz. Çünkü Akşehirli vatandaşlarımız bizi bağrına basıyor. Milletvekilimiz Orhan Erdem kuruluşundan beri bizimle. O dönemlerde çok sık gelip buradaki arkadaşlarla istişare yapıyorduk. 25 yılın sonunda bir bina değişikliğine ihtiyaç duyuldu. İnşallah bu bina değişikliğiyle hayırlı hizmetler gelir Akşehir'e. AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatları milletin evidir. Milletin derdine derman olan yerlerdir. İnşallah bu teşkilat binamız bu şekilde hizmet verecektir" dedi.

Törende konuşanlar da yeni hizmet binasının Akşehir'e hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra açılışa katılan protokol ve vatandaşlar ilçe başkanlığına geçerek parti binasını gezdi. Açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Mehmet Baykan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Sağlam, partililer ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Akşehir, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:24:36. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni binasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.