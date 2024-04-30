AK Parti Ankara İl Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Amblem Değişikliğine İzin Vermeyeceklerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ankara İl Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Amblem Değişikliğine İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

AK Parti Ankara İl Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Amblem Değişikliğine İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin amblem değişikliğine izin vermeyeceklerini bildirdi. Özcan, amblemin milli ve manevi değerlerimizle örtüşerek hazırlandığını belirterek, amblemdeki motiflerin anlamlarını açıkladı. Ayrıca, Ankara halkının belediyeden hizmet beklediğini ve boş işlerle uğraşılmasını istemediğini vurguladı.

30.04.2024 13:55
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) amblem değişikliğine izin vermeyeceklerini bildirdi.

ABB tarafından belediyenin resmi ambleminin belirlenmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağının duyurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Özcan, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yıllardır kullanılan ambleminden duyduğunuz rahatsızlığın gerekçesi nedir?" ifadesini kullandı.

Özcan, "Sayın Yavaş'a soruyoruz; amblem değişikliği de yeni bir israf kapısı değil mi? Suni bir gündem değil mi? Üstelik milli ve manevi değerlerimizle örtüşerek hazırlanan bu amblemle olan problemi bilmek hakkımız değil mi? Ankara Büyükşehir Belediyesinin amblem değişikliğine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amblemde kullanılan motiflerin anlamlarına değinen Özcan, şunları kaydetti:

"Amblemin altındaki hilal ve yıldız ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birlik ve bütünlüğünü yansıtmaktadır. Amblemin üstündeki 5 yıldız, Anadolu'da kurulan Türk devletlerinin başkentlerini sembolize etmektedir. Her bir yıldız Konya, Bursa, Edirne, İstanbul ve Cumhuriyet'imizin başkenti Ankara'yı temsil etmektedir. Yukarıya doğru yükselen minareler ve Hacettepe sırtlarından güneye bakışta Kocatepe Camii arasından Atakule'nin görünen silüetidir. Amblemin altındaki hilalin üstünde görülen kale figürleri de tarihi Ankara Kalesi'dir. Bu anlamlı sembollerle dolu amblemde, sizi minareler mi rahatsız etti ya da kent uzlaşısı yaptığınız ortaklarınız ay ve yıldızdan mı rahatsız oldu?

Ankara halkının bunlarla kaybedecek bir dakika zamanı yoktur. Vatandaş böyle boş işlerle uğraşın diye değil, Ankaralının sıkıntılarını ve dertlerini çözün, hizmet edin diye size 5 yıllık bir ehliyet verdi. Önce siz Ankara'yı bir dünya başkenti yapmak yolunda adımlar atın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Ankara İl Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Amblem Değişikliğine İzin Vermeyeceklerini Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Ankara İl Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Amblem Değişikliğine İzin Vermeyeceklerini Açıkladı - Son Dakika
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