AK Parti\'den AP\'nin Kıbrıs Kararına Sert Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'la ilgili kararına ilişkin, "Karar akıl dışıdır, gerçeklerden kopuktur ve yanlı bir tutumu ihtiva etmektedir. Bu nedenle, bizim için bir kağıt parçasından ibarettir, bir karar hükmünde değildir, asla tanımıyoruz, bizim için yok hükmündedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın sadece Türkler için değil aynı zamanda Ada'daki Rumlar için de barış ve huzuru tesis eden tarihi bir müdahale olduğunu söyledi.

Ekmen, AHBAP Derneği gibi bir dönem sembolleşmiş ve herkesin desteğini almış bir derneğin bugün dolandırıcılık ve emniyeti suistimal soruşturmasında adının geçmesinin azalmış toplumsal güven duygusunun erozyona uğraması açısından oldukça vahim olduğunu belirtti.

AHBAP ile Türk Kızılay'ın ve AFAD'ın yarıştırılamayacağını o dönem hep söylediklerini kaydeden Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birisi devletin sorumlu kuruluşudur, öbürü gönüllü bir harekettir. İktidar öyle anlaşılıyor ki bugün bile AFAD ya da Türk Kızılay'a karşı AHBAP ve benzeri kuruluşların niçin ilgi ve alaka gördüğünü analiz etmemiş. Bu kurumlardaki güven erozyonunun böyle bir afet döneminde dahi nasıl yıkıcı sonuçlar ortaya koyacağını ortaya koymamış. AHBAP soruşturması milat olsun, başta sanal bahis ve kumar olmak üzere kurumlarımıza olan güveni arttırmanın ve özellikle şeffaflığın temelini burada atalım."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın sadece bir askeri harekat olmadığını, zulme karşı vicdanın, katliama karşı insanlığın, esarete karşı hürriyetin adı olduğunu dile getirdi.

Çömez, 2013-2026 yıllarında 862 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirterek, meclis çatısı altında bu konuyu defalarca gündeme getirdiklerini, ancak iktidardan ilgi ve hassasiyet göremediklerini savundu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Akdeniz'in bağrına Türk milletinin bağımsızlık mührünü canıyla, kanıyla ve süngüsüyle vuran kahraman Türk ordusunu, aziz şehitleri ve gazileri, rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Kıbrıs Türkü'ne azınlık gömleğini zorla giydirmek isteyenlerin karşılarında kudretli ve dağ gibi sarsılmaz bir Türkiye Cumhuriyeti bulacağını ifade eden Kılıç, Kıbrıs Türklüğüne dışarıda istikamet çizecek bir iradenin bulunmadığını vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, şöyle devam etti:

"Gazi Meclisin bu kutlu kürsüsünden cümle alemin açıkça duyacağı, gelecek asırların yankılanacağı şekilde Türk milletinin gür sesiyle tarihe şu notu düşmek istiyorum; Kıbrıs Türk'tür; Türk'ün öz yurdu, Türk'ün sarsılmaz kalesidir. Kıbrıs, şehitlerimizin mübarek emaneti, mücahitlerimizin o mukaddes mirası, Türk milletinin ebediyen çiğnetilmeyecek namusudur; Akdeniz'deki Kızılelma'mız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyen milli varlığımızın yıkılmaz ve asla aşılmaz kalesidir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bugün Meclis'te Somali tezkeresinin görüşüleceğini anımsatarak, Afrika'da yıllarca her türlü sömürünün gerçekleştirildiğini, şimdi klasik sömürgecilik döneminin bittiğini ve yeni bir sömürgecilik döneminin başladığını anlattı.

Orta Doğu'nun artık katlanılması zor bir tarihi yaşadığına dikkati çeken Temelli, "İran'da savaş inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. İran, ABD ile İsrail'le savaşırken neyi ihmal etmiyor biliyor musunuz? Kürt şehirlerini bombalamayı, hatta kimyasal silahlarla bombalamayı hiç ihmal etmiyor. Dolayısıyla, esas derdinin ne olduğunu unutmuş, hala Kürtleri bombalamaya, orada o halkı katletmeye devam ediyor." diye konuştu.

"Sadaka zammını asla kabul etmiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 23 bin 552 lirayla bir emeklinin yaşayabilmesinin olanaksız olduğunu belirterek, bu sadaka gibi maaşı asla kabul etmediklerini aktardı.

Emir, emeklilerin bu ülke için çalıştıklarını, prim ödediklerini, yıllarca beklediklerini ve emekli olduktan sonra da insanca yaşamı elbette hak ettiklerini söyleyerek, "Dolayısıyla, biz bu sadaka zammını asla kabul etmiyoruz. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis'tedir, Meclis kendisine yakışanı, doğru olanı ve emeklinin hak ettiğini vermek zorundadır ve biz de burada bu hafta boyunca bu mücadeleyi vereceğiz, herkes bunu böyle bilsin." ifadesini kullandı.

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklandığını anımsatan Emir, "Hepimizin bildiği gibi evlerin çoğunda bir mutluluk, bir neşe, bir umuttan çok bir kaygı başladı. Bu çocuklar hangi yurtlarda kalacaklar? Ev tutmaya kalksalar enflasyon oranının çok daha üstünde kira artışları var. Karınlarını nasıl doyuracaklar? Kitap nasıl alacaklar? Öğrenci bursu 4 bin lira, bir karton kahve 150 lira, bir simit 20 lira; öğrenciye verdiğiniz 4 bin lira daha ilk haftadan tükeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türkü'nü görmezden gelen tek taraflı bir bakış açısı"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını aktararak, geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının, tüm gençlere üniversite yurtlarında barınma imkanı sağladığını, gençlerin yanında olduğunu ve hem burslarla hem de barınma imkanlarıyla gençler için en güzel imkanları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Gül, 20 Temmuz 1974'te yapılan çıkarmayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde barışın ve özgürlüğün adımlarını attıklarını vurgulayarak, 52 yıl önce bu adımı atan tüm kahramanlara, aziz Mehmetçik'e ve kahraman mücahitlere Gazi Meclis'ten şükranlarını iletti.

Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacağını belirten Gül, "Bizim, ortak bağımsız, kopmaz bağımız, geleceğin ortak projeleriyle de yine geleceğe güçlü adımlarla ilerlemektedir. Dün olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanındadır, yanında olmaya devam edecektir." sözlerini sarf etti.

Avrupa Parlamentosunun geçtiğimiz günlerde aldığı Kıbrıs'la ilgili kararını eleştiren Gül, şu görüşleri paylaştı:

"Karar akıl dışıdır, gerçeklerden kopuktur ve yanlı bir tutumu ihtiva etmektedir. Bu nedenle, bizim için bir kağıt parçasından ibarettir, bir karar hükmünde değildir, asla tanımıyoruz, bizim için yok hükmündedir. Bu kararın hiçbir hukuki, vicdani ve rasyonel bir temeli bulunmamaktadır. Kıbrıs Türkü'nü görmezden gelen tek taraflı bir bakış açısı içerisinde, ayrıca barışa ve bir arada yaşamaya da yönelik atılmış bir fitne tohumudur."