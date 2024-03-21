AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Milletimizin ihtiyaç duyduğu projeleri ortaya koyarsınız, bunlarla ilgili çözümler üretirsiniz vatandaş bunları değerlendirir." dedi.
Çelik, Memur Sen İl Temsilciliği tarafından Arhavi ilçesindeki bir işletmede düzenlenen programda, Artvin'in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği şehir olduğu söyledi.
Artvin'de var olan sıkıntıların giderilmesi noktasında yapacaklarının bir plan program çerçevesinde olacağını ifade eden Çelik, "Artık Artvin'in ve 8 ilçesinin hizmet alma zamanı. Milletimizin ihtiyaç duyduğu projeleri ortaya koyarsınız, bunlarla ilgili çözümler üretirsiniz vatandaş bunları değerlendirir. Bu değerlendirme neticesinde, bu projelerin hakkından kim gelecekse, kim buna gücü yeteceğini ifade ederse ona göre tercihte bulunur, sizde buna saygı duyarsınız." diye konuştu.
Çelik, Artvin'de bazı merkezlerin kendisini politik tartışmalara çekmek istediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Politik tartışmalarla nemalanmak hesabı içerisindeler. Ben diyorum ki Arhavi'ye kadar uzanan tırları bir tır parkıyla, denizi doldurarak yaptığımız 110 bin metrekarelik proje ile tır parkını oluşturalım, bu görüntü kirliliğini ortadan kaldıralım. O diyor ki 'Artvin Belediye Başkanı ihanet etti.' Artvin Belediye Başkan adayımızı hainlikle suçlayan bir genel başkan var. Buradan sayın Özgür Özel'e sesleniyorum, ihanet arıyorsan yandaşlarına bak, yanındakilere bak, kiminle yol yürüdüğüne bak. Burası Artvin, buradan hain main çıkmaz. Burası ay yıldızlı bayrağa tabi onun sevdalısı halklardır. Bir de diyor, 'Artvin'de Faruk Çelik gerçeği var.' Teşekkür ederiz, doğru söylüyor. Doğru söylüyor bir Faruk Çelik gerçeği var. 'Artvinli midir, Urfalı mıdır, Bursalı mıdır?' Bu saydığın illerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nin illeri. Artvinli olsam ne olacak, Bursalı olsam ne olacak, Urfalı olsam ne olacak? Bunlarla meşgul. Git Bursa'ya sor bakalım, hizmetleri gör. Manisa'ya giderken Bursa çevre yolundan geçiyorsun, o çevre yolu bu fakirin döneminde yapılmıştır, 72 kilometre. Hainlikle suçlamaya çalıştığın belediye başkan adayımız Mehmet Kocatepe'nin yaptığı yoldan geçerek Artvin meydanına çıkıyorsun sen."
Bursa ve Şanlıurfa'ya bakıldığında yine yapılan hizmetlerin görüleceğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:
"3 yılda 400 tane okul nasıl yapılır git Urfalılara sor. Allah'ın izniyle önümüzdeki 5 yılda Artvin'de hizmet göreceksin. Artvin'de hizmetleri konuşacakken 'Beni siyaset sahnesine çekmeyin' diyorum. Çekerseniz karşımızda duramazsınız, karşımızda siyaset yapamazsınız siz. Biz feleğin çarkından geçmiş siyasetçileriz. Sen, benim siyasi hayatımı okursan belki kürsüde nasıl duracağını öğrenirsin. Kürsüde nasıl duracağını bilmeyen, sağdan sola koşuşturup duran, 1 Nisan tarihinde de acaba koltuğunu muhafaza edecek mi edemeyecek mi bilinmeyen, dün genel başkanın arkasında dururken o genel başkanı al aşağı eden anlayışlar ihanetin kendisidir. 1 Nisan'da ana muhalefetin başında kim olacak belli değil. İstanbullu arkadaş mı olacak, mevcut arkadaş mı olacak, yoksa görevden uzaklaştırılan genel başkan mı olacak? Herkes bir hazırlık içinde. Kendileri 1 Nisan'la ilgili koltuk mücadelesi verirken biz Arhavi'de organize sanayi bölgesini yapacağız. Arhavi'de yeni çay fabrikasını kuracağız. Hopa'da denizi doldurup tır parkını yapacağız. Bu bölgede A grubu bir hastane yapacağız. Biz bunlarla meşgulüz, siz varın koltuk mücadelesine devam edin."
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