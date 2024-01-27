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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Eski Milletvekilleriyle İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Eski Milletvekilleriyle İstişare Toplantısı Yaptı

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, eski milletvekilleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, eski Aydın milletvekilleri ve AK Parti Aydın İl Başkanı da katıldı. Savaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, AK Parti Milletvekili Ömer Özmen ise Aydın için güç birliği içinde olduklarını belirtti.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Eski Milletvekilleriyle İstişare Toplantısı Yaptı
27.01.2024 - 13:49,
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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, eski milletvekilleriyle istişare toplantısı yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, istişare toplantısına eski Aydın milletvekilleri Ahmet Ertürk, Metin Yavuz, Mehmet Erdem, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Ali Gültekin Kılınç, Semiha Öyüş ve Ahmet Rıza Acar'ın yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ile AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de katıldı.

Mustafa Savaş, "İl Başkanımız, önceki dönem ve mevcut milletvekillerimizle değerlendirme toplantısında bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Ömer Özmen ise "AK Parti'mizde geçmişten günümüze görev almış kıymetli Aydın milletvekillerimiz ile bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik. Aydın için birlik beraberlik ve güç birliği içerisindeyiz. Hazırız, kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Eski Milletvekilleriyle İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Eski Milletvekilleriyle İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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