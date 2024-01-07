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AK Parti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı - Son Dakika
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AK Parti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ı açıkladı.

AK Parti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
07.01.2024 - 15:07,
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AK Parti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Mustafa Savaş olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Haliç Kongre Merkezi'nde 11 büyükşehir ve 15 kentin AK Parti belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek tek kamuoyuna duyurulurken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş olarak deklare edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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