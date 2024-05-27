AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. İl Başkanı Gökhan Ökten, Türk demokrasisine ilk darbenin 27 Mayıs 1960 askeri darbesi olduğunu belirterek, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının Türkiye'ye çağ atlattığını vurguladı. Ökten, CHP iktidarının milli ve manevi değerleri silmeye çalıştığını ifade ederek, Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini giderdiklerini söyledi. İdam edilenlerin milletin vekilleri değil, milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olduğunu vurgulayan Ökten, darbeci zihniyetin seçilmiş yöneticileri tutuklayarak hukuk dışı şekilde idam ettiğini belirtti. Basın açıklamasına AK Parti Aydın milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş da katıldı.

27.05.2024 11:41
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AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, il başkanlığındaki açıklamada Türk demokrasine ilk hançerin 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile atıldığını söyledi.

Ökten, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa sürede Türkiye'ye çağ atlattığını belirterek "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izole etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir." dedi.

İdam edilenlerin milletin vekilleri değil, milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olduğunu söyleyen Ökten şunları kaydetti:

"Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir."

Basın açıklamasına AK Parti Aydın milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı - Son Dakika

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