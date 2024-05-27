AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı

Politika

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, il başkanlığındaki açıklamada Türk demokrasine ilk hançerin 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile atıldığını söyledi.

Ökten, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa sürede Türkiye'ye çağ atlattığını belirterek "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izole etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir." dedi.

İdam edilenlerin milletin vekilleri değil, milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olduğunu söyleyen Ökten şunları kaydetti:

"Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir."

Basın açıklamasına AK Parti Aydın milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş da katıldı.